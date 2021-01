Żabka wycofuje ze swoich sklepów plastikowe torby

– Statystyczny Polak używa rocznie średnio ok. 490 toreb z tworzywa sztucznego, dlatego redukcja plastiku to temat ważny nie tylko dla pracowników i franczyzobiorców Żabki, ale także dla coraz szerszego grona konsumentów. Klienci są coraz bardziej świadomi wpływu człowieka i jego codziennych decyzji na stan środowiska naturalnego. Dlatego zdecydowaliśmy się wycofać z naszej sieci torby plastikowe i zastąpić je torbami papierowymi, co już ma miejsce w ponad połowie naszych sklepów – mówi Anna Grabowska, Wiceprezes Zarządu ds. Komercyjnych w firmie Żabka Polska.

Od kilku miesięcy Żabka sukcesywnie wprowadza zmiany w swoich sklepach w trosce o środowisko naturalne m.in. wycofuje torby plastikowe ze sklepów sieci, w pełni zastępując je torbami papierowymi. Są one dostępne już w 56% spośród ponad 6900 sklepów Żabka. Już niedługo wszyscy klienci sieci będą mogli także kupić w Żabce gorącą kawę na wynos w ekologicznym kubku pochodzenia roślinnego z nowym papierowym wieczkiem. Proces wycofywania plastikowych materiałów z Żabki potrwa jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy. Żabka podejmuje wiele kroków skierowanych do konsumentów, aby wspierać ich w budowaniu dobrych nawyków ekologicznych.

Redukcja plastiku to jedno z najważniejszych działań odpowiedzialności społecznej Żabki w obszarze ekologii. Dlatego Żabka przykłada dużą wagę do tego, by opakowania jej produktów marek własnych powstawały z produktów przyjaznych środowisku. Jako pierwsza sieć handlowa wprowadziła w swoich markach własnych – Foodini, Wycisk, S! i OD NOWA – butelki pochodzące w 100% z recyklingu (tzw. rPET). Zrezygnowała także z dodawania do dań gotowych plastikowych sztućców wprowadza wieczka papierowew 100% biodegradowalne nie zawierające mikroplastiku. Wsparciem konsumentów było również wprowadzenie na opakowaniach produktów marki własnej oznaczeń informujących, jak właściwie segregować zużyte opakowania.

Sieć wspólnie z franczyzobiorcami zbiera też surowce wtórne. W ramach programu „Naturalnie razem”, do którego włączyło się ponad 4 tys. sklepów, odbiera od franczyzobiorców folię i makulaturę. W 2020 roku zebrano 12 000 ton surowców, tj. o 50% więcej niż w latach poprzednich. Poza tym w sklepach na warszawskiej Pradze, wspólnie z klientami i franczyzobiorcami, sieć testuje działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla marki własnej wody OD NOWA.