Żabka wygrywa w czasie pandemii

Na podstawie prowadzonego w sposób ciągły badania YouGov BrandIndex można powiedzieć, które sieci pomimo trudności wywołanych pandemią zdołały wzmocnić wizerunek i pozycję na rynku.

Na blisko ok. 120 monitorowanych marek sieci handlowych, 16 wyraźnie poprawiło wskaźniki wizerunkowe w roku 2020 w porównaniu do 2019. Dla tych marek widać wzrost syntetycznego wskaźnika BrandIndex, który obejmuje opinie dotyczące satysfakcji klientów, reputacji marki, jakości oferowanych produktów lub usług, stosunku jakości do ceny, skłonność do polecania marki oraz ogólną opinię o marce.

Największy wzrost indeksu w porównaniu do 2019 r. odnotowano dla sieci Żabka, dobrze wypadła też Żabka Café; ponadto wśród sieci spożywczych wyraźna poprawa wystąpiła w przypadku Biedronki, a wśród drogerii – dla sieci Hebe. W gastronomii najlepiej wypadły marki oferujące jedzenie z dostawą (Telepizza, pyszne.pl) oraz McDonald’s.

Pod względem wizerunku dobrze sobie radzą najsilniejsze marki sklepów z odzieżą i obuwiem, takie jak CCC, Deichmann, Pepco, H&M czy Reserved. Duży wzrost zanotowała także inna marka z grupy LPP, Sinsay. Okres pandemii wykorzystały ponadto niektóre sieci z kategorii DIY, przede wszystkim Castorama i OBI, a także sieć RTV Euro AGD.

- Silna marka pomaga przetrwać trudny okres, ale bardzo dobre wyniki osiągnęły niektóre marki o słabszym wizerunku. Wszystkie omawiane tu marki wykonały ogromną pracę, by - pomimo pandemii - podtrzymać i wzmocnić relacje z klientami - mówi Agnieszka Górnicka, prezes agencji Inquiry.