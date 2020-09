Żabka wykorzystuje na masową skalę kwalifikowany podpis elektroniczny

Żabka we współpracy z Asseco Data Systems jako pierwsza firma w polskim handlu wykorzystuje na masową skalę kwalifikowany podpis elektroniczny. Sieć wdrożyła zintegrowaną platformę Asseco do zdalnego podpisywania dokumentów pomiędzy centralą Żabki a franczyzobiorcami. Dzięki możliwości składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych m.in. dostawy są dla franczyzobiorców szybsze i bardziej wygodne. Praktycznie do zera zredukowana zostanie liczba papierowych dokumentów, znacznie ułatwiając także ich archiwizację i oszczędzając tony papieru.