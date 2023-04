Żabka rozpoczyna współpracę z DPD Polska. W jej ramach we wszystkich ponad 9 200 sklepach sieci będzie można nadawać, odbierać i zwracać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD.

Z analiz Żabki wynika, że ponad 5 mln Polaków jest zainteresowanych odbiorem lub nadaniem paczki w należących do sieci sklepach. Dzięki poszerzeniu dotychczasowej grupy współpracujących z Żabką firm kurierskich, sieć jest w stanie w przyszłości zwiększyć dostępność i zasięg usługi oraz liczbę obsługiwanych przesyłek.

– Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, którzy w drodze do pracy czy domu będą mogli szybko i komfortowo nadać lub odebrać paczkę. Wspólnie pracujemy więc nad rozwojem usługi. Chcemy, by była ona jeszcze szybsza, bardziej wygodna i powszechnie dostępna dla naszych klientów – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług, Żabka Polska.

Usługa nie jest dostępna w sklepach autonomicznych Żabka Nano.

Na czym będzie polegać współpraca DPD z Żabką?

W ramach współpracy z DPD Polska, od 3 kwietnia br. we wszystkich placówkach sieci Żabka będzie można wygodnie nadawać, odbierać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD.

- Cieszymy się, że Żabka dołącza do międzynarodowej sieci DPD Pickup, która staje się najbardziej dostępną siecią nadań i odbiorów paczek w Polsce, posiadając łącznie 22 000 punktów, a w całej Europie ponad 80 000. Naszą intencją jest, aby klienci mieli dostęp do usług DPD tak blisko i wygodnie jak jest to możliwe i aby zapewnić unikalną elastyczność w zakresie nadań i odbiorów paczek. Nieustannie słuchamy potrzeb naszych klientów, dlatego doskonalimy i tworzymy nowe rozwiązania zarówno w zakresie infrastruktury fizycznej jak i technologicznej, jednocześnie mocno wpisując w naszą działalność odpowiedzialność wobec środowiska – komentuje Maciej Głowacki, Dyrektor Operacyjny DPD Polska.

Uruchomienie usługi i wdrożenie nowego kuriera do sieci Żabka zapewnia partner technologiczny i operacyjny sieci handlowych oraz kurierskich, spółka Pointpack S.A.

- W platformie Pointpack obsłużono już ponad 50 mln przesyłek. Nieustannie rozwijamy technologie oraz usługi wspierające procesy nadawczo-odbiorcze dla firm kurierskich i sieci handlowych. Bezpieczeństwo IT i jakość naszych działań wspiera ponad 100 osobowy zespół ekspertów. Kilkunastoletnie doświadczenie i specjalizacja Pointpack pozwala naszym partnerom biznesowym lepiej wykorzystywać własne zasoby i kompetencje do poprawy doświadczeń Klientów i dotarcia do ich szerszego grona. Cieszymy się, ze dzięki wieloletniej i owocnej współpraca z takimi partnerami jak Żabka oraz DPD możemy wspomagać wygodną obsługę przesyłek Klientów w ich ulubionym, pobliskim sklepie – mówi Jacek Dąbrowski, Menadżer ds. projektów i rozwoju usług kurierskich, Pointpack S.A.

Żabka rozwija usługi odbioru paczek

„Przesyłki kurierskie” są najbardziej rozpoznawalną usługą w pakiecie „Wygodnych usług” dostępnych w Żabce. Ponad 75% klientów kojarzy Żabkę właśnie z nią. Usługa ta jest dostępna w ponad 9200 sklepach na terenie całej Polski.

Żabka zapewnia, że systematycznie pracuje nad rozwojem tej usługi, by była ona jeszcze szybsza i bardziej wygodna dla klientów. Na przykład użytkownicy aplikacji mobilnej Żappka, dzięki funkcjonalności Żappka Post, mają możliwość śledzenia zamawianych przesyłek oraz bezpieczny, bo bezdotykowy, ich odbiór w najbliższej Żabce obok domu czy pracy.

