Żabka wprowadziła do swojej oferty zielone kubki wielorazowe. Od 30.08 br. poszerzyła także ofertę subskrypcji na kawę. Klienci będą mogli wybierać spośród trzech nowych opcji dostępnego Kawonamentu.

Żabka z wielorazowymi kubkami, fot. materiały prasowe

Zielony kubek wielorazowy dostępny w Żabce

- Kubek wielorazowy na kawę lub inny gorący napój na wynos to korzyść dla środowiska naturalnego, bo dzięki niemu przyczyniamy się do redukcji jednorazowych odpadów. To także oszczędność dla kieszeni – gorący napój, jak kawa, z własnym kubkiem kosztuje o 1 zł mniej. Żabka wprowadziła do swojej oferty zielone kubki wielorazowe. Od 30.08 br. poszerzyła także ofertę subskrypcji na kawę. Klienci będą mogli wybierać spośród trzech nowych opcji dostępnego w Żabce Kawonamentu - informuje sieć Żabka Polska.

Żabka z ofertą kawową jest obecna na rynku od wielu lat. Sieć serwuje kawę i inne gorące napoje w każdym z ponad 9700 sklepów, rocznie sprzedając 24 mln kubków kawy.

Dostępny w Żabce kubek wielorazowy został wykonany z surowców pochodzenia naturalnego i drewna z certyfikatem FSC® – jest bezpieczny dla żywności oraz w pełni nadaje się do recyklingu. Dzięki zastosowaniu podwójnych ścianek utrzymuje przez dłuższy czas odpowiednią temperaturę.

Kubek ma pojemność 400 ml. Jest dostępny w regularnej sprzedaży we wszystkich ponad 9700 sklepach sieci w cenie 49,99 zł/szt. Klienci, którzy zdecydują się na zakup kawy lub innego gorącego napoju z własnym kubkiem, otrzymają rabat w wysokości 1 zł.

Nowe opcje Kawonamentu

Żabka rozszerza także ofertę Kawonamentu. Od 30 sierpnia br. klienci sieci mogą wybierać z trzech opcji subskrypcji na kawę:

· MAX - 30 kaw, które można odebrać w sklepach sieci w ciągu 30 dni (koszt 59,99 zł);

· MIDI - 15 kaw do odebrania w ciągu 30 dni (koszt 39,99 zł);

· MINI - 7 kaw, które można odebrać w ciągu 10 dni (koszt 19,99 zł).

Subskrypcja kawy w Żabce, czyli Kawonament, pojawiła się w aplikacji Żappka pod koniec października ub.r. Oferty MIDI i MINI mogą zainteresować osoby, które oczekują bardziej elastycznego rozwiązania. Obecnie grupa osób korzystających z subskrypcji utrzymuje się na stałym poziomie. Jest ona bardzo zróżnicowana demograficznie, ale najwięcej jest w niej osób w przedziale wiekowym 25-34 lat.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl