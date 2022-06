Żabka zatrudnia. Szuka pracowników do centrum logistycznego

Żabka Polska rozwija swoją sieć logistyczną, budując koło Radzymina pod Warszawą jedno z największych i najbardziej innowacyjnych centrów logistycznych w Europie. Uruchomienie nowego obiektu o powierzchni ok. 60 000 m2 planowane jest na I kwartał 2023 r. Pracę w nim znajdzie ponad 600 osób.

W centrum logistycznym pod Warszawą pracę znajdzie 600 osób/ fot. mat. prasowe

Nowe centrum logistyczne Żabki

– Żabka Polska nieustannie się rozwija, co sprawia, że potrzebujemy najnowocześniejszych rozwiązań magazynowych. Odpowiedzią na to jest m.in. centrum logistyczne, które budujemy koło Radzymina. Będzie ono największym i najnowocześniejszym obiektem w naszej infrastrukturze, wyposażonym w innowacyjną technologię automatyki logistycznej, a do tego zaprojektowanym z wysoką dbałością o środowisko naturalne. Jego uruchomienie zapewni nam jeszcze lepszą wydajność i możliwość dalszego rozwoju we wschodniej części kraju – mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu ds. strategii personalnej w Żabka Polska.

Łącznie w nowym centrum pracę znajdzie ponad 600 osób, w tym ponad 200 osób zatrudnionych bezpośrednio przez Żabkę oraz 400 osób we współpracujących z siecią firmach. Dzięki temu Żabka wesprze rynek pracy w powiecie wołomińskim, w którym stopa bezrobocia sięga 7,5% (dane na koniec marca 2022 r.) . Szczyt prowadzonych rekrutacji, które wspiera Gi Group - jedna z największych na świecie firm świadczących usługi z zakresu rekrutacji i zatrudnienia, przypadnie na okres od czerwca do października 2022 r.

– Aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku pracy na Mazowszu, czego kolejnym dowodem jest nasza inwestycja koło Radzymina. Zatrudnienie w centrum będzie dla ponad 600 osób szansą na zdobycie unikatowego doświadczenia zawodowego związanego z codzienną pracą w nowoczesnym parku technologicznym w oparciu o rozwiązania najnowszej generacji – dodaje Jolanta Bańczerowska z Żabka Polska.

Praca w Żabce: kogo poszukuje firma?

Praca w centrum powinna zainteresować przede wszystkim osoby wcześniej związane z logistyką, ale na zatrudnienie i rozwój w branży mogą liczyć również osoby nieposiadające wcześniejszego doświadczenia w tym obszarze.

Obecnie zatrudniani są już pierwsi pracownicy, którzy będą uczestniczyć w uruchamianiu obszarów magazynowych. Rozpoczęła się rekrutacja specjalistów ds. strategii automatyki, automatyków, specjalistów ds. wsparcia logistyki, mechaników, operatorów utrzymania ruchu, koordynatorów obszarów magazynu, specjalistów ds. SAP i systemów magazynowych, specjalistów ds. ochrony, operatorów wózków widłowych oraz magazynierów. Poszukiwani będą także specjaliści IT, specjaliści ds. jakości oraz pracownicy kadry kierowniczej.

Praca w Żabce: warunki i benefity

Rekrutowani do firmy pracownicy mogą liczyć na korzystne warunki zatrudnienia, w tym umowę o pracę oraz system wynagrodzeń uwzględniający premie, dodatki transportowe, wsparcie w dojazdach do i z pracy oraz premię wakacyjną. Będą mogli również korzystać z szerokiego wachlarza szkoleń oraz dodatkowych benefitów w postaci pakietu sportowego i medycznego, ubezpieczenia grupowego czy świątecznych upominków.

W centrum logistycznym uruchomione zostaną także dwie kantyny do dyspozycji pracowników i współpracowników oraz dostawców, gdzie każdy będzie mógł zjeść ciepły posiłek.

Aktualne oferty pracy w centrum logistycznym Żabki k. Radzymina dostępne są na stronie https://www.pl.gigroup.com/oferty/zabka oraz na portalach rekrutacyjnych.