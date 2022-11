Zaburzone zostały łańcuchy dostaw leków z morfiną. Zgodnie z deklaracjami producenta jeszcze w tym roku mają wrócić do normy – powiedział w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zaburzone łańcuchy dostaw leków z morfiną w tym roku mają wrócić do normy /fot. PAP

Brak leków z morfiną

Szef MZ był pytany na konferencji prasowej o wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braków leków zawierających morfinę, stosowanych m.in. do leczenia bólu i duszności.

Jeżeli chodzi o morfinę, to w każdej takiej sytuacji, gdzie mamy sygnalizowane ewentualne niedobory rynkowe, kontaktujemy się bezpośrednio z producentem, kładziemy nacisk na wyjaśnienie sytuacji - powiedział mediom minister Niedzielski.

Zaburzone łańcuchy dostaw leków

Mamy informację o tym, że zaburzone zostały łańcuchy dostaw. Nie w kontekście sytuacji covidowej, tylko brexitu. Produkcja musiała być przeniesiona z Wielkiej Brytanii do Niemiec. Mamy deklarację producenta, że dostawy będą jeszcze w tym roku przywrócone do normalnego poziomu - poinformował minister.

RPO Marcin Wiącek wystąpił do resortu zdrowia w związku z niepokojącymi doniesieniami, że w aptekach brakuje najsilniejszych leków przeciwbólowych. Ma też - jak podnosił - dochodzić do sytuacji, w których niektóre hospicja pożyczają od podopiecznych ostatnie opakowania medykamentów, by można je był podać innym chorym. W piśmie do MZ wskazał, że pacjenci z chorobami nowotworowymi, po operacjach i z poważnymi schorzeniami zwyrodnieniowymi albo nie dostają leku, albo są skazani na mniej skuteczne terapie.

Tysiące pacjentów potrzebuje morfiny

Rzecznik zwrócił uwagę, że na braki produktów z morfiną przeznaczonych do podawania drogą doustną wskazuje również prof. Wojciech Leppert, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Podkreślił on potrzebę natychmiastowych działań - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy pacjentów wymaga leczenia morfiną bólu i duszności. Wskazał, że brak morfiny jest problemem nie tylko medycznym, lecz także społecznym, ponieważ dotyka wielu pacjentów z bólem przewlekłym i z dusznością - zwłaszcza chorych na nowotwory.

RPO przekazał, że także do Naczelnej Rady Aptekarskiej dociera coraz więcej sygnałów o braku morfiny i niemożliwości zapewnienia jej potrzebującym.

Problem - jak wskazano piśmie rzecznika - dotyczy dostępności najpopularniejszych leków z morfiną - m.in. MST Continus, Sevredol czy DHC Continus.

