Od poniedziałku 3 lipca w Biedronce obowiązują promocje z aktualnej gazetki. Sprawdź, za jakie produkty klienci zapłacą mniej.

Sprawdź, jakie promocje obowiązują w Biedronce w tym tygodniu; fot. shutterstock/Proxima Studio

Biedronkowe promocje z tej gazetki obowiązują od 3 lipca

W tym tygodniu w Biedronce taniej - za 12,99 zł, można kupić szynkę wieprzową bez kości. Obowiązuje limit, 6 kg dziennie na kartę Moja Biedronka. Oferta dostępna jest w sklepach bez lady mięsnej.

Promocje w tym tygodniu objęły też kawy marki MK Cafe Premium. Z kartą Moja Biedronka bądź aplikacją za drugi tańszy produkt klienci zapłacą 50 proc. ceny. Limit dzienny to 4 produkty (maksymalnie 2 z rabatem).

Biedronka informuje też o wprowadzeniu promocji na lody Familijne Marletto od 500 ml do 1000 ml oraz wszystkie parówki Berlinki. Z kartą Moja Biedronka bądź aplikacją w obu przypadkach za drugi tańszy produkt klienci zapłacą 70 proc. mniej. Na parówki obowiązuje limit dzienny – 8 produktów (maks. 4 z rabatem).

Promocją objęte są również wszystkie lody w multipaku firmy Marletto oraz wszystkie lody Big Milk. Drugi tańszy produkt kosztuje 50 proc. taniej.

Biedronka: Promocja na te produkty od poniedziałku do środy

Z kartą Moja Biedronka lub aplikacją taniej kupisz również masło Ekstra Polskie Mlekovita. Przy zakupie 3 sztuk cena za produkt wynosi 3,45 zł. Oferta obowiązuje od 3 do 5 lipca. Obowiązuje limit dzienny 3 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Promocją objęty został także ser żółty Gouda Światowid 400 g, który z kartą Moja Biedronka bądź aplikacją kosztuje 7,49 zł. Niższa cena obowiązuje od 3 do 5 lipca.

Od poniedziałku do środy taniej kosztują też wszystkie wędliny w plastrach "Kraina Wędlin Na co dzień". Z kartą lub aplikacją obowiązuje promocja 2 + 1 gratis. Limit dzienny na te produkty to 6 sztuk (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka.

Taniej w tym tygodniu zapłacimy też za wszystkie produkty Bonitki. Drugi tańszy produkt można kupić 50 proc. taniej. Oferta obowiązuje od 3 do 5 lipca.

Promocje na produkty Riviva i pieluchy Dada

W aktualnej gazetce Biedronka informuje również o promocji produktów marki Riviva. Przy zakupie z kartą bądź aplikacją trzech soków, napojów czy nektarów czwarty produkt jest gratis.

Taniej w tym tygodniu zapłacimy również za pieluchy Dada, kapsułki do prania Ariel czy takie owoce jak m.in. maliny, winogrona czy czereśnie.

