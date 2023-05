W gazetce promocyjnej Biedronki od czwartku 18. do soboty 20 maja klientów czeka wiele atrakcji cenowych. Sieć nagradza lepszymi cenami tych, którzy zdecydują się na zakup większej ilości danego towaru.

Biedronka szaleje z promocjami przed weekendem; fot. shutterstock.com

Biedronka szaleje. Co nowego w gazetce?

Sieć ruszyła z promocją typu "4+2 gratis" na wodę mineralną Muszynianka 1,5 l. Przy sześciu butelek, dwie z nich będą 'jak za darmo'. Cena regularna to 2,85 zł / szt. Limit dzienny na kartę Moja Biedronka wynosi 24 butelki, czyli 8 gratisów.

Akcją "2+1 gratis" w piątek i w sobotę (19-20 maja) będą objęte wszystkie napoje gazowane Cola Original. W tych można skorzystać także z 60-procentowej obniżki przy zakupie kiełbasy śląskiej Morliny w dużej paczce.

Biedronka ma także akcję "kup 4 i zapłać mniej" na Prince Polo XXL oraz promocje -30% na borówki amerykańskie w opakowaniu 500 g i -40% na ziemniaki wczesne.

Ponadto 19 maja obowiązywać będzie promocja "kup 5 i zapłać mniej" na cukier biały 1 kg.

W promocji typu "40% taniej" można kupić boczek wędzony Kraina Wędlin - 1,59 zł / 100 g. Wędliny marki własnej Biedronki 250 g są dostępne w ofercie "drugi, tańszy produkt 80% taniej".

W specjalnej promocji jest także piwo Żubr w puszce 500 ml. Przy zakupie dwóch sześciopaków cena za jedno opakowanie to 2,59 zł.

Dodatkowo wszystkie lody Grycan (500 i 1100 ml) są dostępne w promocji "drugi, tańszy produkt za 1 zł".

Biedronka - mleko i sery w promocji

W nowej gazetce przeceniono ser żółty w plastrach marki własnej Światowid 300 g, który można kupić w sklepach sieci za 6,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny to 4 opakowania na kartę moja Biedronka.

Ponadto ser z dziurami Rycerski Światowid 135 g kosztuje 2,99 zł przy zakupie dwóch. Tu limit dzienny to także 4 szt.

W promocji jest także ser Światowid Gouda w plastrach w dużym opakowaniu 1 kg. Cena z gazetki to 15,99 zł. Limit to jedno opakowanie na kartę Moja Biedronka.

W najnowszej gazetce Biedronki ważnej od 18 do 20 maja w oczy rzuca się promocja mleka Łowickiego i Uchate z Polmleku - w obu przypadkach przecenione są warianty 3,2%. Przy zakupie 6 kartonów cena jednego to 2,65 zł. Limit to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl