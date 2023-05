Od poniedziałku 15 do środy 17 maja obowiązywać będzie nowa gazetka ze spożywczymi promocjami w Lidlu. W obniżonych cenach dostępne będą m.in. masło, czekolady, mięso mielone oraz wybrane owoce i warzywa.

Lidl znów to robi, ale tylko do końca 17 maja. Nowa gazetka z promocjami; fot. shutterstock.com

Lidl szaleje z promocjami. Start - 15 maja

Na Ryneczku Lidla taniej dostępna jest polska młoda kapusta - 3,49 zł / sztuka. Sieć promuje także smaki lata: arbuz po 5,99 zł/kg, melon - 9,99 zł/kg, nektarynki - 6,99 zł/kg i brzoskwinie - 6,99 zł/kg.

Lidl znów postawił na ceny masła. W ostatniej gazetce promowano masło Mazurski Smak po 3,49 zł / szt. pry zakupie trzech. Obecnie w takiej samej cenie dostępne jest Masło z polskiej mleczarni (Mlekovita). Limit to 6 sztuk na paragon.

Promocją objęte będą także kabanosy klasyczne XXL (500g) marki własnej. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch wynosi 8,99 zł.

Tylko w poniedziałek 15 maja w promocji będzie mięso mielone wieprzowe bez kości pakowane 500g. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch to 6,59 zł. Limit dzienny to 2 opakowania na paragon. Także tylko 15 maja w promocji można nabyć polskiego kurczaka (uda lub podbudzia) w cenie 6,99 zł / kg. Limit to 4 kg na paragon.

Promocje w Lidlu - znów jest "gratis"

W promocji "gratisowe środy" z aplikacją Lidl Plus dostępne są pomidorki w kubku 250 g. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch to 4,49 zł. W takiej samej ofercie (ale od poniedziałku do środy) dostępny będzie ser Pilos gouda holenderska w plastrach 300 g w cenie 6,94 zł.

Lid postanowił także przecenić Mąkę Szymanowską w opakowaniu 2 kg, która będzie kosztować 6,49 zł / szt.

W promocji z kuponem Lidl Plus dostępne będą także czekolady Fin Carre z całymi orzechami laskowymi lub migdałami 100g. Cena za jedno opakowanie przy zakupie trzech to 2,99 zł.

Znów to zrobili. "Lidlowa super 5"

Lidl prezentuje promocję "superrabaty do końca miesiąca" - "Lidlowa super 5". To przecenione produkty z limitem zakupowym (4 sztuki na paragon w przypadku każdego z poniższych produktów):

- ser carski pakowany 130 g - 3 zł

- królewska mieszanka orzechów Alesto 200 g - 8 zł

- kawa mielona 100% arabica Bellarom 500 g - 15 zł

- chleb na maślance 550 g - 3 zł

- lody proteinowe Gelatelli 500 ml - 9 zł.

