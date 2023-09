Od poniedziałku dyskonty ruszają z nowymi gazetkami, w których znajduje się szereg promocyjnych ofert. Które z nich w tym tygodniu podbiją serca konsumentów?

Lidl wprowadził promocje na piwo; fot. shutterstock/Hamik

Zaczęło się w Lidlu. Takie oferty od poniedziałku

Od poniedziałku w promocyjnej ofercie Lidla jest karkówka wieprzowa za 12,99 zł/kg z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Limit dzienny to 3 kg na paragon. Taniej można kupić także polską marchew z Kaszub - 2,39 zł/kg oraz winogrona jasne bezpestkowe - 4,99 zł/kg.

W specjalnej cenie dostępna jest również boczek wędzony surowy lub parzony marki własnej Pikok - 17,90 zł/kg (limit - 2 kg na kupon) oraz Coca-Cola 4x1l za 15,96 zł, zyli 3,99 zł za jedną butelkę w czteropaku. Papier toaletowy 40 rolek to z kolei wydatek - 29,99 zł (0,75 zł za 1 rolkę).

Ser Rycki Maasdam w opakowaniu 650 g dostępny jest w promocji za 19,99 zł, a zgrzewka wody mineralnej Cisowianka lekko gazowana kosztuje 9,54 zł, co oznacza, ze jedna butelka dostępna jest za 1,59 zł.

W aplikacji Lidl Plus przygotowano dodatkowo takie oferty jak: 50 proc. taniej na drugi, tańszy produkt dla owoców mrożonych (limit 6 opakowań na kupon) czy "2 w cenie 1" na pantsy Lupilu (limit - 2 op.).

Piwo w beczce w Lidlu

W specjalnej ofercie Lidla jest także piwo. Harnasia w puszce 500 ml klienci otrzymają za 2,29 zł pod warunkiem zakupu 12-paku. Puszkowany Lech dostępny jest za 3,19 zł w 8-paku.

Ciekawa oferta to niemieckie piwo Perlenbacher w beczce o pojemności 5 litrów w cenie 39,99 zł, co oznacza 8 zł za 1 litr. Czy ta promocja zyska uznanie w związku z trwającym do 3 października Oktoberfest?

