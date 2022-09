Zakaz sprzedaży ziół? Komisja Europejska wprowadziła nowe przepisy

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-04-2022, 10:53

Czy UE wprowadzi zakaz sprzedaży niektórych ziół? 1 lipca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku, które określa najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (AP) w niektórych środkach spożywczych.

fot. PAP

Zakaz sprzedaży ziół?

W listopadzie 2011 roku panel CONTAM (Panel ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym) opublikował opinię naukową dotyczącą obecności alkaloidów pirolizydynowych (AP) w żywności oraz w paszach. Potwierdzono, iż 1,2-nienasycone AP mogą być genotoksycznym czynnikiem rakotwórczym u ludzi, szczególnie groźnym dla dzieci. Wskazano niektóre produkty szczególnie narażone na skażenie AP - produkty pszczele, herbatę oraz herbaty ziołowe, ale listę wydłużono w 2013 roku o mleko, przetwory mleczne, jaja, mięso i produkty mięsne, gdyż i w tych produktach zaczęto identyfikować AP.

W 2016 roku CONTAM poinformował, iż największe ryzyko ekspozycji na AP wiąże się ze stosowaniem herbaty i herbat ziołowych o niskiej jakości oraz suplementów na bazie pyłku; miód okazał się bezpieczniejszy, niż wcześniej sądzono. Rok później CONTAM ustanowił graniczny dzienny punkt odniesienia wynoszący 237 µg AP na kilogram masy ciała oraz zalecił wdrożenie dobrych praktyk zbiorów, których przestrzeganie może znacząco zminimalizować ryzyko skażenia środków spożywczych.

UE wprowadzi zakaz sprzedaży ziół? Co zmieniło się w przepisach?

Badanie obecność AP opiera się na określeniu sumy aż 35 związków oraz stwierdzenia, czy wykazana wartość spełnia limity opublikowane w sekcji 8 załącznika WE 1881/2006. Badanymi związkami są: intermedyna, likopsamina, senecjonina, senecywernina, senecyfilina, retrorzyna, echimidyna, lasjokarpina, europina, heliotryna, indycyna, echinatyna, rinderyna, intergerrymina, heliosupina, spartioidyna, usaramina oraz ich N-tlenki oraz senkirkina. Niektóre związki są trudne w identyfikacji (zjawisko koelucji), zatem do precyzyjnego określenia sumy AP może być wymagane przeprowadzenie nawet kilku analiz, gdyż zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia, AP które można zidentyfikować indywidualnie i oddzielnie, muszą być określone ilościowo i włączone do sumy.

Środki spożywcze z listy poniżej jeżeli zostały wprowadzone do obrotu przed 1 lipca 2022, mogą pozostawać w obrocie do 31 grudnia 2023, bez żadnych dodatkowych czynności. Natomiast jeżeli zostaną wprowadzone do obrotu po 1 lipca 2022, muszą posiadać świadectwo spełniania norm w zakresie obecności AP

Zakaz sprzedaży ziół. Jakie zioła obejmuje?

Herbatki ziołowe (produkt suszony) z wyjątkiem herbatek ziołowych, o których mowa w pkt 8.4.2 i 8.4.4. - najwyższy dopuszczalny poziom - 200 (µg/kg)

Herbatki ziołowe z aspalat prostego, anyżu, melisy lekarskiej, rumianku, tymianku, mięty pieprzowej, werbeny cytrynowej i mieszanek składających się wyłącznie z tych, z wyjątkiem herbatek ziołowych, o których mowa w pkt 8.4.4. - najwyższy dopuszczalny poziom - 400 (µg/kg)

Herbata, herbata aromatyzowana - produkt suszony, z wyjątkiem herbaty i herbaty aromatyzowanej, o których mowa w pkt 8.4.4. - najwyższy dopuszczalny poziom - 150 (µg/kg)

Herbata, herbata aromatyzowana i herbatki ziołowe dla niemowląt i małych dzieci (produkt suszony) - najwyższy dopuszczalny poziom - 1,0 (µg/kg)

Herbata, herbata aromatyzowana i herbatki ziołowe dla niemowląt i małych dzieci (w płynie) - najwyższy dopuszczalny poziom - 1,0 (µg/kg)

Suplementy diety zawierające składniki ziołowe, w tym wyciągi, z wyjątkiem suplementów diety, o których mowa w pkt.8.4.7. - najwyższy dopuszczalny poziom - 400 (µg/kg)

Suplementy żywnościowe na bazie pyłku. Pyłek i produkty z pyłku - najwyższy dopuszczalny poziom - 500 (µg/kg)

Liście ogórecznika (świeże i mrożone) wprowadzone do obrotu z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego - najwyższy dopuszczalny poziom - 750 (µg/kg)

Suszone zioła z wyjątkiem suszonych ziół, o których mowa w pkt. 8.4.10. - najwyższy dopuszczalny poziom - 400 (µg/kg)

Ogórecznik lekarski, lubczyk, majeran i oregano (suszone) oraz mieszanki składające się wyłącznie z tych suszonych ziół - najwyższy dopuszczalny poziom - 1000 (µg/kg)

Kmin rzymski (przyprawa nasienna) - najwyższy dopuszczalny poziom - 400 (µg/kg)

Świadectwo wystawia przedsiębiorca

Jak podał Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych, zgodnie z rozporządzeniem 1881/2006, ciężar wystawiania świadectwa spoczywa na przedsiębiorcy - to koszt związany z wprowadzeniem produktu do obrotu. Świadectwo powinno wystawić certyfikowane (być może akredytowane) przez laboratorium analityczne. Uprawniona do kontroli będzie najprawdopodobniej Państwowa Inspekcja Sanitarna, niewykluczone iż również inne instytucje (np. IJHARS).