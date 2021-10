Zakazany handel, czyli zabawa w kotka i myszkę

Zakaz handlu w niedziele, który obowiązuje od 2018 roku, to gorący temat nie tylko dla handlowców, ale również dla polityków i społeczeństwa. Obecnie coraz więcej sklepów uzyskuje statut placówki pocztowej i otwiera się w niedziele. W odpowiedzi na to sejm uszczelnia ustawę. Tymczasem pojawiają się kolejne propozycje zakazu handlu.





Autor: Olimpia Wolf

Data: 21-10-2021, 12:35

Zakazany handel, czyli zabawa w kotka i myszkę, fot. shutterstock

Zakaz handlu od 2018 roku

Regulacje dotyczące czasu pracy sklepów od kilku lat budzą duże emocje. Od 1 marca 2018 roku obowiązuje ustawa, która stopniowo wprowadziła zakaz handlu w niedziele. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku.

Przewidziano także katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Fikcyjny zakaz handlu w niedziele?

Jak obecnie wygląda przestrzeganie przepisów? Sieci handlowe korzystając z możliwości, jaką przewiduje ustawa, zaczęły coraz częściej uzyskiwać statut placówki pocztowej poprzez podpisanie umowy z operatorem pocztowym. Dzięki temu mogą, zgodnie z prawem, otwierać swoje sklepy w niedziele.

Niedzielne zakupy można zrobić w sklepach takich sieci, jak m.in. Żabka, Biedronka, Top Market, Delikatesy Centrum, Topaz, Polomarket, Dino, Stoktotka, Intermarché, Lewiatan, Carrefoir, Lidl, Aldi i Kaufland.

Po koniec września Netto, jako jeden z ostatnich detalistów na polskim rynku, podjęło decyzję o podpisaniu umowy z operatorem pocztowym. Od 26 września, wybrane sklepy sieci są otwarte także w niedziele. Partnerem świadczącym usługi pocztowe na terenie sklepów Netto jest firma InPost.

Według danych Dun & Bradstreet tylko do połowy września 2021 roku statut placówki pocztowej, wpisując odpowiedni kod PKD w bieżącą działalność, otrzymało ponad 6 tys. sklepów w Polsce. To ponad 300 proc. więcej niż rok wcześniej. Widać więc, że zakaz handlu w niedziele, w takim kształcie, w jakim jest obecnie, nie spełnia swojego zadania.

Pracownicy handlu skarżą się na pracę w niedziele

Wielu pracownikom handlu ta zmiana nie podoba się. W sierpniu br. ruszyła lawina skarg na sieci otwierające się w niedziele. - Z dnia na dzień zostaliśmy zasypani informacjami, że pracownicy są w piątek proszeni, by pracować od niedzieli. Dostajemy kilka wiadomości w tygodniu od oburzonych pracowników, którzy nie chcą pracować w niedzielę, a są do tego wręcz zmuszani. Pracownicy skarżyli się również, że jest ich zbyt mało, a wymagania wobec nich znacząco wzrosły - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

OZ NSZZ "Solidarność'" w Carrefour Polska poinformowała pracowników sieci, że 5 października do organizacja wpłynęło pismo od zarządu firmy. Pracodawca oświadczył, że wycofuje się z zasady dobrowolności świadczenia pracy przez pracowników sieci w niedziele objęte ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele oraz niektóre inne dni.

- Pracownicy handlu są bardzo niezadowoleni, że muszą pracować 7 dni w tygodniu i chcą wyrazić swoją dezaprobatę. My jako handlowa „Solidarność” będziemy te protesty organizować. (...) Niedzielny zakaz handlu jest dzisiaj fikcją. Pracodawcy nie szanują prawa i pracowników. Obiecywano, że praca w niedziele nie będzie obligatoryjna. Teraz słyszymy, że jednak tak – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl Alfred Bujara, przewodniczący sekcji handlu NSZZ "Solidarność".

Zakaz handlu w niedziele. Co na to Polacy?

Pod koniec września br. opublikowano badanie dotyczące opinii Polaków na temat zakazu handlu w niedziele. Według sondażu przeprowadzonego przez UCE Research dla Grupy AdRetail, 54,9 proc. Polaków uważa, że sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę, 35,8 proc. jest przeciw, a 9,3 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej kwestii.

Jak podano, najmniejsza różnica między zwolennikami i przeciwnikami otwarcia sklepów w niedziele jest na wsiach i w miejscowościach liczących do 5000 mieszkańców. Tam za przywróceniem handlu jest 44,4 proc., przeciwko - 43,8 proc. ankietowanych. Z kolei w miastach od 20-49 tys. ludności 61,5 proc. osób opowiada się za zniesieniem ograniczenia sprzedaży, a 26,5 proc. za jego utrzymaniem.

Z badania wynika ponadto, że 49,2 proc. ankietowanych uważa, że zakaz handlu w niedziele nie powinien dotyczyć wszystkich sklepów, 40,9 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, a co 10. osoba nie ma zdania w tej sprawie.



Wynik sondażu wskazuje, że dla blisko 68 proc. Polaków zwolnienie z zakazu handlu w niedziele powinno dotyczyć sklepów z żywnością. Co czwarty ankietowany wskazał na drogerie, minimalnie mniej (24,4 proc.) - sklepy budowlane. Butiki z odzieżą otrzymały 17,2 proc. wskazań. 14,2 proc. respondentów nie potrafiło dokonać wyboru.

Sejm uszczelnia zakaz handlu

20 października br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Z obliczeń wynika więc, że nowelizacja wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku. Sieci, które korzystały do tej pory z furtki w postaci placówki pocztowej, mają niewiele czasu na dostosowanie się do nowych przepisów.

Główny cel ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni to uszczelnienie obowiązujących przepisów tak, aby sklepy nie powoływały się na wyłączenie dotyczące placówki pocztowej do obchodzenia zakazu. Sejm nie zgodził się również, by oprócz członków rodziny właściciela w niedziele w sklepie mogli pracować uczniowie i studenci do 26. roku życia czy emeryci i renciści.

Zmiany przewidują uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z ustawą funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym.

Zakaz handlu wieczorem?

Czas pokaże, jak zmieni się handel w niedziele po wejściu w życie ustawy. Już jednak Żabka zapowiada, że mimo zaostrzenia zakazu handlu w niedziele, wiele sklepów tej sieci nadal będzie otwartych w drugi dzień weekendu.

Zobaczymy jak postąpią inne sklepy, tymczasem, do zakazu handlu w niedziele może dołączyć zakaz handlu wieczorem. Alfred Bujara, pomysłodawca zakazu handlu w niedziele, 12 października br. w trakcie posiedzenia parlamentarnego zespołu na rzecz rozwoju i promocji polskiego handlu zgłosił nowy pomysł: zakaz handlu wieczorem. Zgodnie z nowym pomysłem, sieci handlowe miałby być zamknięte wieczorami. Jeszcze nie wiadomo, czy po godz. 19, czy może po 20.

Jak argumentował swój pomysł Alfred Bujara, na Zachodzie i w Środkowej Europie są ograniczone możliwości handlu i otwarcia sklepów. W niektórych krajach po godz. 20-21 może się otworzyć tylko malutki sklep.

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu mówił w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że PIH jest przeciwny tego rodzaju pomysłom.

- Polacy przyzwyczaili się do tego, że mogą zrobić zakupy również w godzinach wieczornych, co wynika między innymi z trybu życia, zwłaszcza w większych aglomeracjach. Bardzo wyraźnie krytykowaliśmy kwestię ograniczeń możliwości zakupów w godzinach wieczornych przy okazji wprowadzania nocnej prohibicji, która weszła w życie kilka lat temu i obowiązuje w niektórych gminach - tłumaczył.

Również Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji nie popiera tego pomysłu. - Zakaz handlu wieczorem to zła propozycja. Wydłużone godziny pracy to wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Szczególnie w okresie pandemii, gdy bezpieczeństwo i komfort klientów są szczególnie ważne, istotna jest możliwość zrobienia zakupów w wygodnej dla konsumenta porze dnia - mówiła Renata Juszkiewicz, prezes POHiD.