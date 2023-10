Lagardère Travel Retail w Polsce umożliwia klientom zrobienie zakupów bezcłowych jeszcze przed dotarciem na lotnisko. Nowa usługa, wdrożona we współpracy ze startupem Inflyter, rewolucjonizuje zakupy w Aelia Duty Free na Lotnisku Chopina w Warszawie. To kolejny ważny krok spółki w stronę dywersyfikacji digitalowych kanałów sprzedaży i odpowiedź na potrzeby współczesnych pasażerów.

Nowa usługa w sklepie Aelia Duty Free na Lotnisku Chopina w Warszawie; fot. shutterstock/Sorbis

Pasażerowie podróżujący z Lotniska Chopina w Warszawie mogą już przeglądać ofertę, sprawdzać dostępność i kupować produkty Aelia Duty Free jeszcze przed podróżą. Współpraca Lagardère Travel Retail z aplikacją Inflyter umożliwia w pełni cyfrowe zakupy, a następnie łatwy stacjonarny odbiór zamówienia w sklepie po przybyciu na lotnisko. To rozwiązanie dedykowane osobom, które mimo pośpiechu nie chcą rezygnować z zakupu ulubionych produktów w strefie bezcłowej. Nowa usługa odpowiada też na potrzeby konsumentów preferujących zakupy online.

– Chociaż naszym podstawowym kanałem sprzedaży pozostaje lokal stacjonarny, dla odwiedzających go klientów ważne jest także doświadczenie cyfrowe. Dlatego zwiększanie obecności w świecie digital jest dzisiaj niezbędne nawet w tak osadzonym w fizycznej przestrzeni koncepcie, jakim jest duty free. Po zrealizowanym niedawno pilotażu, wiemy, że współpraca z platformą Inflyter odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów chętnie korzystających z rozwiązań technologicznych. Z kolei z perspektywy sprzedaży to partnerstwo tworzy nowy punkt kontaktu z klientem, który zwykle nie ma czasu na zakupy na lotnisku, a także zwiększa potencjał przychodów dzięki angażowaniu klientów sklepów duty free jeszcze przed podróżą - mówi Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych i Innowacji w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Lagardère Travel Retail w Polsce zdecydowała się na współpracę z Inflyterem po udanym pilotażu aplikacji przez szwajcarski oddział spółki na lotnisku w Genewie. Rozpoczęte w 2021 roku partnerstwo było odpowiedzią na pandemię i sposobem na przetestowanie nowych, innowacyjnych sposobów angażowania klientów. Obecnie nad wdrożeniem usługi Inflyter pracuje – poza polskim – jeszcze siedem lokalnych oddziałów Lagardère Travel Retail z siedzibą m.in. we Włoszech (Rzym), Wielkiej Brytanii (Londyn) i Czechach (Praga).

Kierunek: digitalizacja

Digitalizacja oferty i dywersyfikacja cyfrowych kanałów sprzedaży jest ważnym elementem strategii cyfrowej Lagardère Travel Retail w Polsce. W 2020 roku spółka uruchomiła swój pierwszy e-commerce, sklep Aelia.pl, dając możliwość skorzystania z oferty produktowej Aelia Duty Free klientom na rynku lokalnym. Strategia digitalizacji nie ogranicza się jednak tylko do marek z sektora travel retail. Digitalowe kanały dystrybucji rozwijane są także w lokalizacjach miejskich i typowo handlowych, gdzie działa większość punktów prowadzonych przez Lagardère Travel Retail w Polsce. Przykładowo, sieć So Coffee oferuje swoje produkty za pośrednictwem Pyszne.pl i GLOVO, a Costa Coffee współpracuje w tym obszarze z aplikacjami Wolt, Bolt, Uber Eats, Glovo oraz Too Good To Go.

Ważnym krokiem milowym w rozwijaniu cyfrowej oferty i tworzeniu nowoczesnych kanałów kontaktu z klientem przez Lagardère Travel Retail w Polsce było wdrożenie aplikacji lojalnościowej Kameleon. Mobilne narzędzie obejmuje wszystkie brandy z portfolio Lagardère Travel Retail w Polsce – a jest ich aż 40. To jedyny tak szeroko zakrojony program na rynku i pierwsze tego typu rozwiązanie w całej grupie Lagardère Travel Retail. W sumie z korzyści, które daje aplikacja można skorzystać w aż 800 sklepach, kawiarniach i restauracjach działających w Polsce w bardzo różnych lokalizacjach: od lotnisk, przez dworce kolejowe i stacje metra, po outlety, centra handlowe, retail parki i lokalizacje high-streetowe.

