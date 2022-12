Świąteczne zakupy nie muszą być czasochłonne i męczące, jeśli tylko odpowiednio wcześnie się do nich przygotujemy. Tutaj z pomocą przychodzą listy zakupów. Można stworzyć je własnoręcznie, a także skorzystać z gotowych rozwiązań.

Świąteczna lista zakupów. Jak ją zrobić i o czym pamiętać? | fot. Shutterstock

Aż 81% respondentów stwierdza, że ze względu na wysoką inflację zamierza ograniczyć wydatki na tegoroczne zakupy świąteczne - wynika z badania, które zostało przeprowadzone przez UCE RESEARCH i Grupę BLIX.

Świąteczne zakupy tylko z listą zakupów?

W wynikach wykazano także, że aż 94% aktywnych konsumentów planuje nabywać produkty świąteczne z listą zakupów (rok temu – 92%). Tylko 4% nie zamierza tak postępować (6%), a dla 1% nie ma to znaczenia (wcześniej też 1%). Ponadto 1% nie potrafi tego określić (1%).

CZYTAJ TAKŻE: Jest gorzej niż rok temu. Polacy mocno oszczędzają na zakupach spożywczych

Lista zakupów to oszczędność pieniędzy

Korzystanie z listy konkretnych rzeczy do kupienia to bardzo dobry sposób na oszczędności. Dlatego też w dobie wysokiej inflacji rośnie popularność tego rozwiązania. Spis rzeczy pozwala skoncentrować się na tym, co jest nam naprawdę potrzebne i znacząco ograniczać albo wręcz eliminować zakupy spontaniczne.

– Na rynku można zauważyć, że listy zakupów coraz częściej są przygotowywane na smartfonach. Są nawet specjalnie przygotowane do tego aplikacje. Konsumenci pomału odchodzą też od papierowych notatek. To pozwala m.in. na lepsze porównanie ofert i rozważne planowanie, kiedy i do których sklepów pójść. Dodatkowo takie listy można dzielić online z innymi domownikami, co pomaga w zrobieniu zakupów – podsumowuje Marcin Lenkiewicz, współautor badania z Grupy BLIX.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: 12 wigilijnych potraw. Dlaczego akurat tyle ma być na stole?

Świąteczna lista zakupów to oszczędność czasu

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to niejednokrotnie czas krzątaniny i zakupowego szaleństwa. Samo przygotowanie wigilii dla rodziny i bliskich i nabycie wszystkich produktów spożywczych, potrzebnych do przygotowania wigilijnych potraw, może nastręczyć sporo problemów. Nie mówiąc już o czasie, jaki potrzebny jest na skompletowanie wszystkich artykułów. Tutaj z pomocą przychodzą listy zakupów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Najpiękniejsze życzenia świąteczne 2022. Gotowe wzory życzeń

Jak przygotować świąteczną listę zakupów?

Przygotowania warto rozpocząć od sprawdzenia "stanu posiadania", czyli przejrzenia zawartości lodówki i szafek kuchennych, co pozwoli uniknięcia niepotrzebnych zakupów. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie listy świątecznych potraw, jakie zamierzamy przygotować i dokładne sprawdzenie przepisów, tak aby zanotować wszystkie potrzebne do ich wykonania składniki oraz ich ilość. Taką listę możemy sporządzić ręcznie lub skorzystać np. z telefonu. Jest kilka aplikacji (np. Listonic), które umożliwiają stworzenie listy zakupów użytkownikom smartfonów. Takie rozwiązania są stosowane również przez niektóre sieci handlowe (np. Aldi).

Świąteczna lista zakupów. Co kupić na wigilię?

Zakładając, że przygotujemy na wigilijną wieczerzę zestaw składający się z 7 dań, w tym np. smażonego karpia, barszczu z uszkami, kapusty z grzybami i ziemniakami, pierogów z grzybami, zupy grzybowej, makowca oraz kompotu z suszu, będziemy potrzebowali:

Karp smażony - lista zakupów na święta:

1 tuszka karpia - ok. 1500 g

cytryna - potrzebna będzie 1 sztuka na sok

sól - potrzebna będzie 1 łyżka

bułka tarta - potrzebne będą 2 czubate łyżki

mąka pszenna - potrzebna będzie 1 łyżka

masło klarowane - potrzebne będą minimum 3 łyżki do smażenia



Barszcz z uszkami - lista zakupów na święta:

buraki - potrzebne będzie 7 małych

bulion warzywny - potrzebne będzie 2,5 litra

prawdziwki suszone - potrzebna będzie garść

czosnek - potrzebne będą 2 ząbki

suszone zioła: 2 liście laurowe, 2 łyżki majeranku, 6 ziaren czarnego pieprzu, 4 ziarenka ziela angielskiego

cytryna - potrzebna będzie jedna

sól

mielony pieprz





Kapusta z grzybami i ziemniakami - lista zakupów na święta:

suszone grzyby - potrzebne będzie 50g

kapusta kiszona - potrzebne będzie 800 g

marchewka - potrzebna będzie jedna

cebula - potrzebna będzie jedna duża

olej roślinny - potrzebne będą 4 łyżki

mąka - potrzebna będzie 1 łyżka

ziemniaki - 1,5 kg

sól, zmielony pieprz, 1 listek laurowy, 2 ziela angielskie



Pierogi z grzybami - lista zakupów na święta:

mąka pszenna - potrzebne będzie 0,7 kilograma

jajka - potrzebne będą 3 sztuki

suszone grzyby - prawdziwki i podgrzybki - potrzebne będzie 200 g

pieczarki - potrzebne będzie 200 g

czosnek - potrzebne będą 2 ząbki

natka pietruszki - potrzebne będzie pół pęczka

cebula - potrzebna będzie 1 sztuka

masło - potrzebna będzie 1 łyżka

sól - potrzebne będą 2 szczypty

bulion grzybowy na borowikach leśnych - 1 sztuka



Zupa grzybowa - lista zakupów na święta:

borowiki, kurki - potrzebne będzie 450 g lub 45 g suszonych borowików

cebula - potrzebna będzie 1 sztuka

olej roślinny - potrzebna będą 2 łyżki

masło - potrzebna będzie 1 łyżka

marchewka - potrzebne będą 2 sztuki

ziemniaki - potrzebne będzie 5 sztuk

bulion np. drobiowego - potrzebne będą 2 litry

koperek - potrzebne będą 2 posiekane łyżki

śmietany 18% do zup i sosów - potrzebne będzie 200 ml

sól i pieprz



Makowiec - lista zakupów na święta:

Ciasto drożdżowe

mąka pszenna - potrzebne będzie 500 g

świeże drożdże - potrzebne będzie 50 g

cukier - potrzebne będzie 50 g

mleko - potrzebne będzie 200 ml

jajka - potrzebne będą 4 żółtka

masło - potrzebne będzie 50 g

Masa makowa

gotowa masa makowa - potrzebne będzie 850 g

bułka tarta - potrzebne będą 2 łyżki

jajka - potrzebne będą 4 białka

Lukier

cytryna - potrzebne na sok będzie ok połowy

cukier puder - potrzebna będzie 1 szklanka

skórka pomarańczowa - potrzebne będą 4 łyżki smażonej lub kandyzowanej



Kompot z suszu - lista zakupów na święta:

suszone owoce, w tym jabłka, gruszki, śliwki i morele - potrzebne będzie ok 1 kg

cukier - potrzebne będzie ok. 6 łyżek

cynamon - potrzebna będzie 1 laska

anyż - potrzebna będzie 1 gwiazdka

goździki - potrzebne będzie kilka

skórka pomarańczowa - potrzebny będzie kawałek

cytryna - potrzebne będą 2-3 łyżki soku

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl