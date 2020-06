Zakupy online: Circle K rozpoczyna współpracę z Bolt Food

Możliwość zamawiania zakupów przez aplikację Bolt Food obejmuje obecnie 30 produktów spożywczych, w tym napoje, słodycze oraz produkty higieniczne, jak i 25 ciepłych przekąsek z oferty Circle K, takich jak hot dogi, hamburgery, zapiekanki czy panini, w takich samych cenach, jak na stacjach.

Wraz z rozwojem współpracy zakres produktów, w tym podstawowych artykułów spożywczych, będzie rozwijany, zgodnie z potrzebami klientów. Aplikacja pozwala na jednorazowe zamówienie nawet 41 produktów, dzięki czemu możliwe jest zrealizowanie codziennych zakupów dostarczanych bezpośrednio do domu. Dostawy są realizowane w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, codziennie od godziny 10:00 do 23:00.

- Do Bolt Food dołączają kolejne restauracje, ale właśnie dzięki współpracy z takimi partnerami, jak Circle K możemy zrobić kolejny krok ku zaspokajaniu potrzeb użytkowników naszej aplikacji. Wygoda, szybkość i szeroka gama produktów to niezwykle ważne czynniki podczas podejmowania decyzji konsumenckich. Widzimy to i rozumiemy, dlatego nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem do aplikacji alternatywnych kategorii - mówi Michał Dubisz, Manager Operacyjny w Bolt Food.

Kurierzy Bolt Food wyposażeni są w maseczki ochronne i regularnie myją lub dezynfekują dłonie i sprzęt. Podobnie jak dostawy jedzenia z warszawskich restauracji, zakupy są przekazywane bezkontaktowo, a kurierzy zostawiają je we wskazanym przez użytkownika miejscu (informację podaje się w aplikacji).

- Współpraca z Bolt Food, to kolejna inicjatywa Circle K, po Click&Collect, która ma na celu sprawić, by codzienność naszych klientów była odrobinę łatwiejsza każdego dnia. Proponując naszym klientom możliwość zrealizowania zakupów online, chcemy zapewnić im prosty dostęp do naszych dań, wyboru kaw i oferty sklepów – napojów, słodyczy, a z czasem także do podstawowych artykułów spożywczych. Szeroki zakres godzin, w którym realizowane będą dostawy pozwoli klientom na dostosowanie dostawy do ich indywidualnych potrzeb. Planujemy dalszy rozwój naszej współpracy z Bolt, aby nasi klienci w kolejnych lokalizacjach mogli korzystać z usługi zamówienia zakupów Circle K z dostawą w wybrane miejsce – mówi Renata Timoščik, Director Market Development w Circle K Polska.

Aby zrealizować zakupy z Circle K poprzez Bolt Food wystarczy pobrać aplikację na smartfon i dodać kartę płatniczą (dla użytkowników Bolt ustawia się ona automatycznie). Następnie należy wybrać produkty z dostępnej w aplikacji listy. Na koniec procesu zamówienia użytkownik informowany jest o jego wartości i kosztach dostawy. Zamówienie trafia do najbliższej stacji Circle K, gdzie zakupy są starannie pakowane i przekazane kurierowi Bolt Food, który dostarcza produkty do klienta.