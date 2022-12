Z badania Empiku wynika, że 40% respondentów zaczęło już gromadzić prezenty dla bliskich, a prawie połowa ankietowanych chce skompletować gwiazdkowe upominki w pierwszej połowie grudnia. A jakich prezentów pod choinkę szukają?

Z badania Empiku wynika, że prawie połowa ankietowanych chce skompletować gwiazdkowe upominki w pierwszej połowie grudnia. / fot. materiały prasowe

Ile wydamy na prezenty w tym roku?

W tym roku największy odsetek badanych podchodzi elastycznie do budżetu na prezenty świąteczne. Prawie co trzeci respondent nie wie jeszcze, ile wyda na ten cel. Co piąty badany przeznaczy od 101 do 300 zł. Podobna grupa (17%) zakłada budżet od 301 do 500 zł. Tylko co 10. ankietowany chce zmieścić się w kwocie mniejszej niż 100 zł.

Wygodne zakupy first minute

Umacnia się trend zakupu prezentów z wyprzedzeniem i z roku na rok sezon zakupów świątecznych się wydłuża. Ankietowani w większości starają się uniknąć przedświątecznego zamieszania. Prawie połowa z nich (47,7%) kupi prezenty w pierwszej połowie grudnia. Nie brakuje też klientów, którzy o Świętach myślą jeszcze wcześniej. Z badania wynika, że co piąta osoba zaopatrzyła się w prezenty gwiazdkowe już podczas Black Week, korzystając z atrakcyjnych obniżek. Co ciekawe tyle samo osób (ok. 20%) zaczęło zakupy nawet przed blackweekowymi okazjami – w październiku lub w pierwszej połowie listopada. Tylko 10% badanych zadeklarowało, że kupi prezenty „na ostatnią chwilę” – przed samą Gwiazdką.

Wielokanałowe zakupy

Respondenci nie tylko przygotowują się do Świąt ze sporym wyprzedzeniem, lecz także łączą zakupy w kilku kanałach – w zależności od potrzeb. Deklaruje to blisko 40% z nich. Co trzeci badany kompletuje prezenty tylko w internecie, a 22% skorzysta wyłącznie ze sklepów stacjonarnych. Online i mobile gwarantuje im wygodę, ogromny wybór i dostępność produktów, a sklepy stacjonarne – zakupy od ręki.

Jakie prezenty kupujemy najczęściej?

Wiemy, kiedy, gdzie i za ile, pozostaje pytanie: co? Jakie prezenty będą w tym roku szczególnie popularne? Badanie Empiku potwierdza trend sprzedażowy, który trwa od wielu lat – w czołówce niezmiennie utrzymują się książki. Aż 6 na 10 ankietowanych zamierza obdarować nimi najbliższych z okazji Świąt. Dalej na liście uplasowały się gry planszowe i zabawki (po 30% wskazań). Pod choinką znajdziemy także odzież, perfumy i słodycze – każda z tych kategorii została wskazana przez ok. 20% badanych. Wśród popularnych prezentów można wymienić również kosmetyki (17%) oraz dekoracje do domu (16%). Co ciekawe, co dziesiąty respondent wręczy bliskiej osobie kartę prezentową lub voucher na wybraną atrakcję. Nieco mniej osób (7%) ma w świątecznych planach zakup biletów na różne wydarzenia (koncerty, festiwale, itp.).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl