Zakupy w 15 minut. Żabka rozszerza usługę szybkich dostaw

Usługa Żabka Jush przyśpiesza i tydzień po premierze na urządzeniach iOS zaczyna działać w kolejnych dzielnicach Warszawy.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 28-10-2021, 10:39

Żabka Jush rozszerza działalność

Kurierzy ubrani na zielono pojawili się na Ochocie, Targówku, Pradze Północ i Południe oraz we Włochach. Nowi klienci, którzy zarejestrują się w aplikacji, mogą liczyć na specjalną promocję, dzięki której zapłacą mniej za pięć zamówień.

Pilotaż usługi Żabka Jush ruszył 21 października, a za jego uruchomienie jest odpowiedzialny startup Lite e-Commerce, działający w ramach Grupy Żabka. Początkowo wystartowały dwa dark store’y, które swoim działaniem objęły część Śródmieścia, Starej Ochoty, Woli i Ursynowa. Tydzień po premierze zostały uruchomione kolejne trzy magazyny w Warszawie, dzięki czemu zakupami „na już” mogą cieszyć się mieszkańcy kolejnych dzielnic: Ochoty, Włoch, Targówka oraz Pragi Północ i Południe.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Naszym celem jest szybkie i regularne poszerzanie działalności. Stale rozwijamy usługę i w niedługiej przyszłości chcemy objąć swoim zasięgiem całą Warszawę. Wsłuchujemy się w głos pierwszych użytkowników i pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami w oparciu o ich feedback. Wierzymy, że oferowane przez nas rozwiązania to nowa jakość rynku – mówi Wojciech Krok, CEO Lite e-Commerce.

Żabka Jush - ponad 1300 produktów

Piętnaście minut. Właśnie tyle czasu dzieli użytkownika od złożenia zamówienia do przybycia kuriera z zakupami. Konsumenci mogą wybierać z ponad 1300 produktów, znanych między innymi z sieci sklepów Żabka. Dostawa w ramach usługi kosztuje 3,99 zł, ale wystarczy, że wartość koszyka przekroczy 35 zł, by była darmowa. Zamówienie można złożyć codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 7:00-23:00.

– Uruchomienie naszej usługi to odpowiedź na realne potrzeby konsumentów, którzy oczekują nie tylko tego, że dostaną zakupy tu i teraz. Oprócz szybkości dostawy, liczy się dla nich jakość produktów, którą jesteśmy w stanie im zagwarantować – dodaje Krok.

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce. Z badania przeprowadzonego dla PwC wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat ma rosnąć on średniorocznie aż o 12 proc. Coraz popularniejszym modelem robienia zakupów jest również q-commerce. W ostatnich miesiącach Polacy coraz chętniej korzystają z tego typu usług. Doceniają je za szybkość, szeroki wybór produktów oraz wygodę.

Żabka - zakupy nawet w kwadrans

Dzięki aplikacji Jush zakupy zostaną dostarczone nawet w kwadrans, a klienci chcąc zaopatrzyć się w potrzebne produkty nie muszą wychodzić z domu. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą wykorzystać na przyjemności. Dlatego wdrożeniu nowej usługi towarzyszy kampania Jush, rób co chcesz. Jej twórcy przekonują, że zamiast poświęcać swój czas na wszystkie czynności związane z wyjściem do sklepu, lepiej go spożytkować na swoje pasje.

Chcemy pokazać Polakom, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cieszyć się zakupami w każdej sytuacji. Nasi kurierzy dotrą we wskazane miejsce nawet do 15 minut. Każdy z nas wie, że wyjście do sklepu wiąże się z szeregiem czynności, które zajmują czas. Dlaczego więc nie poświęcić go na przyjemności czy naprawdę ważne rzeczy, a zakupy zostawić nam i naszym kurierom – podkreśla Krok.

Październik tradycyjnie uchodzi za miesiąc oszczędzania. Dlatego Lite e-Commerce z okazji startu usługi Żabka Jush przygotował dla wszystkich nowych użytkowników specjalną promocję „Zgarnij nawet 100 zł”. W jej ramach każda osoba, która zarejestrowała się w aplikacji dostanie 20 zł rabatu na pięć zamówień. Wartość koszyka musi przekraczać 40 zł. W ten sposób klienci zyskują również darmową dostawę. Dzięki promocji można oszczędzić do 100 zł. Akcja promocyjna obowiązuje od 28.10 do 10.11.2021 r. do godziny 22:59.