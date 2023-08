Podczas urlopu na greckiej wyspie Kos odwiedziłam market sieci Lidl. Z szybkich zakupów powstała galeria zdjęć i sporo przemyśleń na temat systemu handlu w tym kraju, zwyczajów zakupowych mieszkańców, cen oraz asortymentu i wyglądu sklepu tej popularnej w Europie sieci handlowej. Pierwsze zaskoczenie było już właściwie na parkingu.

Lidl na greckiej wyspie Kos; fot. PP

Lidl na greckim Kosie usytuowany jest przy jednej z głównych dróg na wyspie. To sklep o dość dużej powierzchni - wydaje się większy od znanych w Polsce sklepów tej sieci.

Organizacja sklepu trochę różni się od tego co można zobaczyć w polskich sklepach. Co rzuca się w oczy od razu?

Wiem ile kosztuje kilogram cukru w Grecji!. Czy ogólnie zaskoczyły mnie ceny w greckim Lidlu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna...

Handel w Grecji. Sieci handlowe na greckich wyspach

Leżący u wybrzeży Turcji Kos to niecałe 300 km kw. powierzchni, więc i organizacja handlu nie jest zbyt skomplikowana. Na wyspie dominują lokalne supermarkety, w których można kupić zarówno przekąski, lody i napoje, jak i pamiątki i turystyczne gadżety. Sporo jest też przydrożnych stoisk ze świeżymi owocami i warzywami. Z europejskich sieciówek działa Lidl i Carrefour. Dotarłam do tego pierwszego sklepu.

Handel w niedziele w Grecji

Traf chciał, że postanowiłam zrobić zakupy w Lidlu w sobotę po godzinie 18. Był wtedy bardzo duży ruch, ponieważ w niedzielę obowiązywał zakaz handlu. W Grecji podobny system niedzielnego handlu jak w Polsce, a akurat handlowa niedziela była tydzień wcześniej. Dodatkowo sklep w sobotę czynny jest do godziny 20, podczas gdy w pozostałe dni w tygodniu można zrobić zakupy do godziny 21.

Lidl w Grecji. Jak wyglądają sklepy?

Lidl na greckim Kosie usytuowany jest przy jednej z głównych dróg na wyspie, która prowadzi m.in. od lotniska do głównego miasta - stolicy o nazwie Kos.

To sklep o dość dużej powierzchni (pokuszę się o stwierdzenie, że to największy sklep na wyspie) - wydaje się większy od znanych w Polsce sklepów tej sieci. Tłumy więc przybyły zrobić duże zapasy co było widać po wypełnionych po brzegi wózkach sklepowych. Z resztą popularność sklepu było widać już po pełnym od aut parkingu.

I już na parkingu zaskoczyła mnie pierwsza rzecz. To osłony przeciwko promieniom słonecznym aby auta się nie przegrzewały w upale.

Lidl na greckiej wyspie Kos. Co mnie zaskoczyło?

Organizacja sklepu trochę różni się od tego co można zobaczyć w polskich sklepach. Co rzuca się w oczy od razu?

W strefie piekarniczej są specjalne łopatki do podawania pieczywa i bułek, aby nie nakładać ich rękami.

Pieczywo w greckim Lidlu

Grecy lubią podkreślać pochodzenie produktów spożywczych. Na wielu z nich było widoczne duże oznaczenie z flagą. To przypomina nasz znaczek "Produkt polski".

Greckie kurczaki w Lidlu

Wśród mięs i mleka właściwie nie widziałam innych produktów niż greckie.

Mleko w greckim Lidlu

Polskie produkty w Lidlu w Grecji

Oprócz widocznych na każdym kroku nalepek podkreślających greckość żywności w lokalnym Lidlu, widać było także obecność produktów w Niemiec - głównie w przypadku marek własnych lub takich dużych marek, jak cukrowe.

Co ciekawe, cukier Diamant to był jedyny wariant w tym sklepie i wcale nie było go dużo... Sprawdziliśmy też cenę - 1,25 euro za 1kg to około 5,50 zł, czyli cena porównywalna do polskiej.

Cukier w Grecji - czyżby szykował się niedobór?

Tyle kosztuje kilogram cukru w Grecji

Niestety, polskich produktów w Lidlu nie widziałam. Naszych marek nie odnalazłam ani w dziale mięsno-wędliniarskim, ani w nabiałowych, ani także w alkoholowym. Nawet polskiej wódki w greckim Lidlu nie można było kupić, nie mówiąc o tym, że na tydzień "polski" wzorem greckiego w polskich sklepach, w Grecji raczej nie ma co liczyć...

oferta piw w Lidlu w Grecji dominują marki własne sieci

Brak polskiej wódki w greckim Lidlu

Ceny żywności w Grecji. Ceny w greckim Lidlu

Grecja nie należy do tanich krajów. Myślę, że na wyspach ceny mogą być nawet wyższe.

Jak podaje Eurostat, w czerwcu w państwie greckim zanotowano najwyższy miesięczny przyrost cen żywności, który wyniósł 3,3% (okres maj-czerwiec). Wynik ten jest najwyższy nie tylko w samej strefie euro, ale w całej Unii Europejskiej.

Widać to choćby w ilości stoisk z promocjami i ofertami specjalnymi, które mają zachęcić do zakupów tańszych wariantów. Te cieszą się sporą popularnością.

Promocje w greckim Lidlu

stoisko w promocjami w greckim Lidlu

Ceny w Lidlu w Grecji - czy są wyższe niż w Polsce?

Czy zaskoczyły mnie ceny w greckim Lidlu? I tak i nie... Spodziewałam się wyższych cen, więc byłam nie nie gotowa. Z drugiej strony robiłam tam zakupy raczej "zawodowo", nie kupowałam podstawowych produktów, a raczej bardziej impulsowe.

Paragon zagubiłam, został tylko wyciąg z karty płatniczej. I tak za dosłownie kilka produktów - 3 greckie wina, chipsy, gumę do żucia, oliwki marynowane i 3-pak mokrych chusteczek dla dzieci zapłaciłam 22,85 euro, czyli ponad 101,18 zł!

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl