Mapa sklepów otwartych w niedziele niehandlowe już działa. Które sklepy są otwarte? Powstała nowa, oddolna inicjatywa, dzięki, której użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej mapy sklepów otwartych w niedziele.

Mapa sklepów otwartych w niedziele niehandlowe

Mapa sklepów otwartych w niedziele niehandlowe to oddolna inicjatywa użytkowników portalu Wykop.pl. W chwili obecnej na liście znajduje się ponad 200 sklepów, podzielonych na 2 kategorie: sklepy oraz sklepy budowlane.

Sklepy otwarte w niedziele niehandlowe na specjalnej mapie

Na mapie znajdziemy sklepy otwarte w niedziele niehandlowe takich sieci jak: Auchan, Biedronka, Intermarche, Delfin, Groszek, Kaprysek Lewiatan, Livio, Stokrotka, Spar czy Topaz. Oprócz tego sklepy budowlane, wśród których większość to obiekty Bricomarche. Jak zapewniają twórcy – mapa ma być aktualizowana każdego tygodnia, także dzięki doniesieniom użytkowników społeczności Wykop.pl.

Sklepy otwarte w niedziele - pomoże także aplikacja

To nie jedyna tego typu inicjatywa. Użytkownicy smartfonów (w systemach Apple i Android) mogą ściągnąć w sieci także aplikację „Otwarte w Niedziele”, która pokazuje klientom, które sklepy są otwarte w niedziele oraz dni świąteczne. Właścicielom ma z kolei ułatwiać dotarcie z informacją do klientów. Dostępny jest szereg dodatkowych funkcjonalności, takich jak: możliwość znalezienia sklepu na mapie, odszukanie kategorii produktowych, włączenie powiadomień i wyznaczanie tras dotarcia do sklepów.

Ile niedziel handlowych w 2022 i 2023?

Ustawa o zakazie handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w całym 2022 roku wypada jedynie 7 niedziel handlowych. Po jednej niedzieli handlowej mamy do dyspozycji w styczniu, czerwcu, sierpniu. Dwie niedziele handlowe są w tym roku w kwietniu i grudniu.

Nie zanosi się na szybką zmianę w ograniczeniu handlu w niedziele. Nie ma też wielkiej zmiany jeśli chodzi o rok 2023 i możliwości na niedzielne zakupy w galeriach handlowych, marketach, dyskontach i popularnych sklepach. W 2023 roku niedziel handlowych będzie również siedem.

