Każdego roku wiele osób rzuca wyzwanie samym sobie i stawia przed sobą noworoczne postanowienia. Z ich realizacją bywa różnie — jedni konsekwentnie się ich trzymają, inni rezygnują już w styczniu. Jakie postanowienia powzięli użytkownicy Mojej Gazetki i jaki mają one wpływ na ich zakupowe przyzwyczajenia?

Zakupy w postanowieniach noworocznych. /fot. Unsplash

Z czym najczęściej związane są postanowienia noworoczne?

Na samym początku zapytaliśmy ankietowanych o to, czego dotyczą ich postanowienia noworoczne. Najliczniejsza grupa (33%) przyznała, że najczęściej związane są ze zdrowiem. Na kolejnych miejscach podium stanęły zakupy (18,6%), praca i hobby (po 9,3%).

24,7% ankietowanych odpowiedziało, że nie robi żadnych postanowień noworocznych.

Jak długo udaje się nam wytrwać w postanowieniach?

Największa część ankietowanych rezygnuje ze swoich postanowień jeszcze przed upływem pierwszego kwartału nowego roku (45,2%).

Jednak aż 37% może pochwalić się konsekwentnym realizowaniem planów — tak liczna grupa deklaruje, że trwa w postanowieniach przynajmniej przez cały rok.

Postanowienie noworoczne związane z zakupami

18,6% badanych potwierdziło, że ich postanowienia noworoczne najczęściej związane są z zakupami. Zapytaliśmy więc o to, co dokładnie planują zmienić w swoich zachowaniach zakupowych w 2023 roku.

Największą popularnością cieszy się dokładniejsze planowanie zakupów — takie postanowienie zadeklarowała prawie połowa badanych (46,6%). Inne, także popularne odpowiedzi, to niekupowanie niepotrzebnych rzeczy (38,4%) analizowanie promocji (31,5%) i kupienie rzeczy, o której od dawna się marzy (24,7%).

Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź.

Najlepsze i najgorsze zakupy zeszłego roku

Na koniec poprosiliśmy ankietowanych o podzielenie się swoimi wrażeniami z zeszłorocznych zakupów. Zapytaliśmy o najlepsze i najgorsze produkty i usługi, jakie kupili w 2022 roku. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane — cytujemy kilka poniżej.

Najlepsze zakupy zeszłego roku

Działka z domem, będzie co robić

Wózek dziecięcy, spełnia swoją funkcję, niewygórowana cena

Żelazko, bo dawno o nim marzyłam i długo zbierałam się z zakupem

Nowa torebka do kolekcji, żel do brwi, który okazał się hitem

Sodastrymer, ograniczam plastik do środowiska, oszczędzam na zakupie wody gazowanej

Lodówka, duża i trafiłem w najniższej cenie w ciągu ubiegłego roku

Uzdatniacz do wody, moje akcesoria domowe nie zachodzą kamieniem

Grę planszową, która okazała się jedną z moich ulubionych

To, co rzuca się w oczy, to fakt, że potrafimy cieszyć się zarówno z dużych zakupów, jak i tych niewielkich, a radość sprawiają nam nie tylko produkty luksusowe, ale też te, które ułatwiają nam codzienne życie. A na jakie zakupy narzekali ankietowani? Tu również widać dużą różnorodność.

Najgorsze zakupy zeszłego roku

Telewizor, bo się popsuł

Dywan, nie za bardzo pasuje do pokoju

Suszarko-lokówka, nie spełniła oczekiwań

Naprawa rozklekotanego auta

Laserowe usuwanie owłosienia, brak oczekiwanych efektów

Maszynka do lodów, zbyt długo trzeba czekać na marny efekt

Ubrania, które okazały się inne, niż się spodziewałam, musiałam oddać

Dekoder telewizyjny, który okazał się źle działający

Szczegóły badania

W badaniu wzięło udział 60,8% kobiet i 39,2% mężczyzn.

Największa grupa ankietowanych to osoby w wieku 35-44 lat (38,1%).

Największa grupa ankietowanych to mieszkańcy miejscowości do 10 tys. mieszkańców (33,3%).

Ankieta została przeprowadzona na grupie 97 użytkowników aplikacji Moja Gazetka w dniach 17.1-3.2.2023.

