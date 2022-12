Zbliżają się święta, Sylwester, Nowy Rok oraz Święto Trzech Króli. Jak w tym czasie będą czynne sklepy? Które sklepy będą otwarte w wigilię 24 grudnia i w jakich godzinach? Do której godziny sklepy będą czynne w Sylwestra?

Jak będą czynne Auchan, Stokrotka, Intermarche i Żabka w święta i w Sylwestra, fot. shutterstock

Godziny otwarcia sklepów w Wigilię 24 grudnia

Auchan – godz. 7.30-13,

Biedronka – godz. 6-13,

Carrefour – godz. 7-13,

Intermarche - do godz. 13:30,

Kaufland – godz. 6–13,

Lidl – godz. 6-13,

Stokrotka – godz. 6:30-13.





Godziny otwarcia sklepów w Sylwestra 31 grudnia

Auchan – 7.30-18 (lub do 19, w zależności od konkretnego sklepu),

Biedronka – godz. 6-19,

Carrefour – godz. 7-18,

Intermarche - do godz. 18-20,

Kaufland – godz. 6-18

Lidl – godz. 6-19,

Stokrotka – godz. 6:30-18,

Stokrotka Express - do 22.

Auchan - godziny otwarcia sklepów w święta Bożego Narodzenia i Sylwestra

W okresie świąteczno–noworocznym sklepy Auchan będą otwarte w następujących godzinach:

Auchan godziny otwarcia 24 grudnia - Wigilia, do godz. 13.00

Auchan godziny otwarcia 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie – nieczynne

Auchan godziny otwarcia 31 grudnia - Sylwester – szczegółowe godziny dostępne są na stronie https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep, ponieważ w zależności od sklepu będą czynne do godz. 18.00 lub 19.00

Auchan godziny otwarcia 1 stycznia - Nowy Rok – nieczynne

Auchan godziny otwarcia 6 stycznia - Święto Trzech Króli – nieczynne

Szczegółowe godziny otwarć sklepów Auchan dostępne są na stronie https://www.auchan.pl/pl/znajdz-sklep, ponieważ różnią się w zależności od sklepów, średnio sklepy czynne są od 7.00-22.00.

Czy sklepy Carrefour będą czynne w święta i w Nowy Rok?

Od 17 do 23 grudnia wszystkie hipermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 23:00. W przypadku supermarketów, decyzja dotycząca godzin otwarcia w wybranym sklepie będzie podejmowana indywidualnie.

Carrefour - godziny otwarcia sklepów w Wigilię i Sylwestra

W Wigilię, 24 grudnia, zarówno hipermarkety, jak i supermarkety sieci Carrefour, będą otwarte do godziny 13:00, natomiast w Sylwestra, 31 grudnia, sklepy te będą czynne do godziny 18:00.

Czy Carrefour będzie czynny 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia?

Podczas świąt Bożego Narodzenia, 25 i 26 grudnia, a także w Nowy Rok, czyli 1 stycznia 2023 roku, wszystkie sklepy własne Carrefour będą nieczynne.

Decyzję o godzinach otwarcia franczyzowych sklepów Carrefour w tych dniach podejmą niezależnie ich właściciele.

Jak w święta będą czynne sklepy Grupy Chorten?

Sklepy partnerskie Grupy Chorten, nie wydłużają pracy przed świętami, działają w swoich standardowych godzinach. W wigilię placówki pracują do godz. 14, chyba, że są to sklepy całodobowe. Podobnie w pierwszy i drugi dzień świąt pracować będą pojedyncze sklepy tych partnerów, którzy się na to zdecydują.

W sylwestrowy wieczór współpracujący z nami kupcy decydują indywidualnie, do jakiej godziny obsługiwać klientów będzie ich personel, najczęściej jest to godz. 19. W Nowy Rok pracować będą nieliczne sklepy, podobnie jak 6 stycznia. Są to te punkty, w których pracują sami właściciele lub sklep może działać w oparciu o inne zapisy ustawy mówiącej o pracy w niedziele i inne święta.

Czy sklepy Intermarche będzie czynne w święta?

W dniach 25-26 grudnia 2022, jak również 1 oraz 6 stycznia 2023 sklepy sieci Intermarché pozostaną zamknięte.

Intermarche - godziny otwarcia sklepów w Wigilię

24 grudnia sklepy będą otwarte do godz. 13:30, tak, aby pracownicy mogli zakończyli swoją aktywność o godzinie 14.00.

Intermarche - godziny otwarcia sklepów w Sylwestra

31 grudnia placówki będą działać do godz. 18-20, w zależności od decyzji właścicieli sklepów Intermarché.

Kaufland - godziny otwarcia sklepów w grudniu

W grudniu sklepy Kaufland standardowo są czynne dla klientów w godz. 6-22. W siedemnastu marketach we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie oraz Warszawie obowiązują wydłużone godziny otwarcia. W tych placówkach klienci mogą robić zakupy do godz. 23.

Zmienione godziny otwarcia obowiązują zaś w następujących dniach:

21-23.12 — 6:00-24:00*

*Nie dotyczy poniższych lokalizacji:

Białystok (ul. Wierzbowa 2), Biłgoraj, Końskie, Świdnik — 6:00-22:00

Kwidzyn, Żary 6:00-23:00

Kaufland - godziny otwarcia sklepów w Wigilię

24.12, czyli w Wigilię, sklepy Kaufland będą otwarte w godzinach 6:00-13:00

25-26.12 (pierwszy i drugi dzień świąt) — nasze markety będą nieczynne

30.12 — 6:00-24:00 *

*Nie dotyczy poniższych lokalizacji:

Białystok (ul. Wierzbowa 2), Biłgoraj, Końskie, Świdnik — 6:00-22:00

Kwidzyn, Żary — 6:00-23:00

Kaufland - godziny otwarcia sklepów w Sylwestra



31.12, czyli w Sylwestra, sklepy Kaufland będą otwarte w godzinach 6:00-18:00

Czy sklepy Stokrotka będą otwarte w święta?

– W okresie przedświątecznym sklepy własne Stokrotki będą otwarte w standardowych godzinach. W Wigilię natomiast klienci będą mogli zrobić w nich zakupy do godziny 13.00. 25 i 26 grudnia nasze placówki będą zamknięte. W sylwestra większość sklepów zakończy działanie o godzinie 18. Jedynie Stokrotki Express będą otwarte dłużej, bo do godziny 22. 1 i 6 stycznia sklepy własne Stokrotki będą nieczynne – informuje Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Jak będzie otwarta Żabka w Wigilię?

Godziny otwarcia sklepów Żabka w Wigilię 24 grudnia: Zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w dniu 24 grudnia wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji Żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. .

Czy Żabka będzie czynna w święta?

Godziny otwarcia sklepów Żabka 25-26 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia: W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty.

Godziny otwarcia Żabki w Sylwestra

Godziny otwarcia sklepów Żabka w Sylwestra 31 grudnia: Standardowo sklepy Żabka będą czynne godzinach między 6:00 a 23:00.

