Jak donosi "Rzeczpospolita" w niektórych Żabkach przy kasach pojawiły się informacje, że za zakupy można płacić tylko gotówką. Co ciekawe, pracownicy sklepów nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego wyłączono opcję zapłaty kartą czy Blikiem.

Żabka przyznaje, że w części klepów może dojść do zakłóceń funkcjonowania usług elektronicznych jak np. płatności kartą. Powodem jest awaria o charakterze technicznym - czytamy w odpowiedzi udzielonej dziennikowi.

Za gotówkę czy nie - warto wiedzieć jak będą czynne sklepy Żabka w dzień Wszystkich Świętych:

W sieci Żabka 1 listopada 2022 obowiązują zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonej przez Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście. Decyzję o otwarciu sklepu Żabka 1 listopada 2022 podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia Żabek w Wszystkich Świętych 2022 będą dostępne w poszczególnych placówkach i na stronie www.zabka.pl oraz aplikacji żappka.

2 listopada 2022 zdecydowana większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów Żabka można również sprawdzić w aplikacji żappka i na stronie www.zabka.pl.

W aplikacji Żappka znajdziemy strefy palacza i strefy z alkoholem. Jak to możliwe, że Żabka w aplikacji dla klientów reklamuje i promuje produkty, których reklamować nie można?

Na to pytanie odpowiada Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Aby dostać się do stref należy oczywiście potwierdzić wiek, kupić produkty i zaakceptować regulamin ofert specjalnych, tym samym wyrazić zgodę na ich wyświetlanie w aplikacji. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem i regulacjami. Nie dostarczamy tych kategorii do domu, klienci muszą najpierw sami udać się do sklepu, żeby kupić produkty osobiście

- mówi dyrektor zarządzający Żabki