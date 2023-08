Handel

Zakupy z psem. Czy do Żabki, Auchan, Biedronki, Netto, Carrefoura można zabrać psa?

Autor: TVN24

Data: 13-08-2023, 12:57

Nie ma ogólnokrajowych przepisów, które regulowałyby kwestię wchodzenia do sklepów z pasami i każda sieć handlowa robi to we własnym zakresie. Okazuje się, że nie wszystkie mówią im stanowcze NIE - pisze serwis TVN24.pl.

Na zakupy z psem? To możliwe!; fot. unsplash.com / Tamara Bellis