W najbliższym czasie mogą czekać nas rewolucyjne zmiany w dyskontach. Aby wziąć wózek i zrobić duże zakupy, nie wystarczy już moneta. Konieczne będzie posiadanie aplikacji - podaje spidersweb.pl.

Duże zakupy tylko posiadaczy aplikacji? Trwają prace nad nowym rozwiązaniem; fot. shutterstock

Wózek na monety: Zmiany

Aby zrobić duże zakupy w sklepach, potrzeba dużego wózka. Sieci handlowe i inne duże sklepy udostępniają klientom wózki z zamkami depozytowymi na monety. To jednak wkrótce może się zmienić. Nie wystarczy mieć przy sobie 2 zł lub 5 zł. Potrzebna będzie aplikacja sklepu.

Wózek na aplikację. Jak to działa?

Serwis spidersweb.pl poinformował, że firma Wanzl, która dostarcza wózki do największych sieci handlowych na świecie, pracuje nad zastąpieniem przegródki na monety zamkiem, który będzie można otworzyć za pomocą smartfona. Zamki mają być zintegrowane ze sklepowymi aplikacjami. Wygląda więc na to, że klienci będą zmuszeni do zainstalowania dodatkowego oprogramowania.

Wanzl jest firmą działającą globalnie. W portfolio jej klientów znajdują się m.in Walmart, Ikea, Aldi (obie spółki), Lidl, Netto i Carrefour.

