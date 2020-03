Zakupy żywności w dobie koronawirusa: 3 etapy zachowań konsumentów (badanie)

Wraz z rozpoczęciem akcji #zostanwdomu Polacy ruszyli do sklepów. Przede wszystkim po to, by kupić w większych ilościach produkty, które mają dłuższy czas przydatności do spożycia i z których można przygotowywać różne potrawy, czyli ryż, kasze, makarony, cukier czy mąka. 39% badanych twierdzi, że zwiększyło zakupy w tym czasie, ale też zauważyli, że inni klienci częściej kupowali duże ilości jednego produktu (58%) czy też robili większe zakupy niż zazwyczaj (38%).

Dwie główne przyczyny robienia wyższych zakupów to obawa, że żywność zdrożeje (45%) oraz że będzie mniej dostępna (45%). Na wzrost zakupowy wpłynęły również: rozmowy z rodziną i znajomymi (31%), informacje w mediach dotyczące problemów z dostępem do żywności (25%) oraz doświadczenia z przeszłości, kiedy żywności brakowało (22%).

Polacy pytani o to, których produktów obecnie najbardziej brakuje w sklepach wskazywali na produkty sypkie, które wcześniej były masowo wykupywane. Dodatkowo na liście brakujących produktów znalazł się papier toaletowy i ręczniki papierowe.

– W zachowaniu konsumentów związanym z zakupami żywności w dobie koronawirusa można wyróżnić trzy etapy. Pierwszy nastąpił od razu po informacji o zamknięciu szkół. Wówczas społeczeństwo rozpoczęło gwałtowne zakupy produktów spożywczych, zwłaszcza suchych, gdyż nikt nie wiedział, czego może się w kolejnych dniach spodziewać. Efekt pierwszych dni osłabł w momencie, gdy konsumenci spostrzegli, że produkty jednak są dostępne i nie ma obaw co do tego, że wszystkich produktów w sklepach zabraknie. Wówczas wiele osób uświadomiło sobie, że lada moment zaczną się zwolnienia w firmach, co będzie oznaczało konieczność innego zarządzania budżetem domowym i wprowadzenia oszczędnego gospodarowania pieniędzmi – komentuje dr nauk ekonomicznych Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

– Druga faza nastąpiła w momencie, kiedy zaostrzone zostały przepisy dotyczące poruszania się. Wiele osób, z troski o swoje i swoich bliskich zdrowie, ograniczyło istotnie wyjścia do sklepu. W związku z tym, konsumenci przyjmują zasadę kupowania pewnych produktów na zapas, ale już nie w takim stopniu, by mieć zapasy na kilka tygodni, lecz na tydzień lub dwa. Ponadto, konsumenci musieli się przyzwyczaić się do tego, że sklepy są czynne w ograniczonych godzinach, co oznacza, że zakupy trzeba odpowiednio zaplanować. Trzecia faza to adaptacja do istniejących warunków. Tutaj można się spodziewać, że znaczenie wydatków na żywność będzie na niezmienionym poziomie, zgodnie z prawem Engla mówiącym, że w sytuacji niższych dochodów, wzrasta udział żywności w ogólnym koszyku wydatków – dodaje.

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia we współpracy z Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Badanie zrealizowane metodą CAWI na panelu ePanel.pl w dniach 19-24.03.2020, próba N=1033, reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, region zamieszkania i wielkość miejscowości.