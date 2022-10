Marek M., założyciel sieci marketów MarcPol, został zatrzymany - donosi "Puls Biznesu". Zarzuty prokuratora wobec Marka M., dotyczą oszustw kontrahentów i banku oraz działania na szkodę wierzycieli i firm, którymi zarządzał. Biznesmen nie przyznaje się do winy.

Założyciel MarcPol zatrzymany. Jest podejrzany o 19 przestępstw; fot. za PAP

Biznesmen Marek M. zatrzymany

Marek M., niegdyś jeden z najbogatszych polskich biznesmenów, został aresztowany - podaje "Puls Biznesu". Prokuratura zarzuca mu aż 19 przestępstw w tym oszustw kontrahentów i banku oraz działania na szkodę wierzycieli i firm, którymi zarządzał, a także płatnej protekcji.

- Zarzuty związane są głównie z działalnością podejrzanego w MarcPolu, ale nie tylko. Po ich przedstawieniu wystąpiliśmy do sądu o zastosowanie wobec Marka M. aresztu tymczasowego, a sąd, powołując się na obawę matactwa i grożącą surową karę do 15 lat, zdecydował o areszcie - poinformował dziennik Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

MarcPol: Zarzuty przestępstw

Według śledczych, były miliarder (którego majątek w przeszłości wyceniany był na 3,9 mld zł.), jako prezes sieci sklepów MarcPol oraz innych firm, dopuścił się przestępstw m.in. przy transakcjach z członkami swojej rodziny i podmiotami powiązanymi.

Marek M. usłyszał zarzuty wyrządzenia spółce szkody na prawie 30 mln zł już w ubiegłym roku. Sprawa dotyczyła budowy w podwarszawskiej Podkowie Leśnej galerii handlowej. Wówczas także został zatrzymany, ale po wpłacie 350 tys. zł poręczenia majątkowego i objęciu dozorem policyjnym, został zwolniony.

Marek Mikuśkiewicz kim jest

Marcpol od zawsze był kojarzony z Markiem Mikuśkiewiczem, a ten z kolei listami najbogatszych Polaków.

W 1988 roku Marek Mikuśkiewicz założył MarcPol, pierwszą polską prywatną sieć handlową. W rankingu 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" Mikuśkiewicz znajdował się niezmiennie od 1992 do 2010 roku - wtedy zajął 4. miejsce z majątkiem 3,9 mld zł. Jednak rok później zniknął z rankingu, bo większość majątku przepisał na rodzinę.

Na współpracy z siecią marketów Marcpol kontrahenci stracili ponad 213 mln zł.

Marek Mikuśkiewicz w kwietniu 2018 został prezesem spółki Centrum Handlowe HIT SA, która powstała z połączenia dwóch innych spółek Galeria Hit PL i Centrum Hit, należących do jego rodziny.

Marcpol co to za sieć

Marcpol to była najdłużej działająca polska sieć handlowa, która rozpoczęła działalność w 1988 roku. 6 czerwca 2016 roku ogłoszono upadłość MarcPol S.A.

Co ciekawe firma założona w 1988 roku przez Marka Mikuśkiewicza, na początku działalności zajmowała się sprzedażą odzieży damskiej i jako pierwsza wśród krajów Europy Wschodniej zaczęła dystrybucję odzieży francuskiej firmy Lacoste.

W 1991 roku otworzono w Warszawie pierwszy dewizowo-złotowy sklep w Polsce, który dawał możliwosć wymiany walut. Był wówczas silną konkurencję dla ówczesnych sklepów Pewex i Baltona. Od tego też roku tworzono sieć MarcPol, której oddziały były otwierane nawet w Moskwie i Sofii. Sieć zaczęła prowadzić supermarkety spożywcze. Do 2002 roku MacPol wykupił sklepy Pekpol Detal i sklepy Robert i w ten sposób powiększył sieć o ponad 20 marketów.

Do 2015 roku Marcpol miał 60 sklepów i rozpoczął ich modernizację. Rok później spółka zaczęła przechodzić kryzys, próbowała go przetrwać stopniowo zamykając kolejne placówki. Do 2016 roku większość udziałów MarcPolu należało do Marek Mikuśkiewicz. Część akcji miałą również Pergranso (dawniej Immowidzew), spółka związana z francuską siecią E. Leclerk. W kwietniu 2016 roku Mikusiewicz sprzedał 60% spółce KT System, która nie zdecydowała się jednak na dofinansowanie firmy ze względu na niejasną sytuację finansową i formalnoprawną spółki. Tego samego roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość spółki - informuje wp.pl.





