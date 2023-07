McDonald's wprowadza catering weselny. Na razie oferta dostępna jest jedynie w Indonezji. Fastfoodowy gigant kusi nowożeńców atrakcyjną ceną, choć okolicznościowe pakiety można też modyfikować.

McDonald's wprowadził weselny catering w stolicy Indonezji, Dżakarcie;

Miłośnicy oferty fast-foodowego giganta mogą zamówić zestaw Chicken Burgerów i McNuggetsów;

Od początku obecności w Polsce jednym z wyróżników McDonald'sa była możliwość organizacji urodzin dla dzieci w lokalu. Czy poszerzenie oferty o catering weselny miałoby rację bytu nad Wisłą?

McDonald's wprowadził weselny catering w stolicy Indonezji, Dżakarcie.

Produktem, który ma przyciągnąć nowożeńców do skorzystania z nowej oferty sieci jest pakiet 100 sztuk Chicken Burgera i 100 zestawów nuggetsów (po 4 sztuki każdy).

Ile kosztuje ślubny pakiet z McDonald's?

Cena takiego zestawu to 3,5 mln rupii indonezyjskich, co w przeliczeniu wynosi ok. 936 zł. Oczywiście, można też zamówić większy zestaw - 200 sztuk to minimalna wielkość zamówienia. McDonald's oferuje także mobilne stoisko z produktami, które można wypożyczyć na wesele.

- Sprawimy, aby Wasz ślub był niezapomniany dzięki pakietowi Wedding Mekdi! Czas na niezapomniane chwile z McDonald's - zachęca sieć.

Ślub w McDonald's? W Azji to możliwe

Dziennikarze The Sun zapytali indonezyjski oddział McDonald’s, czy w cenie zamówienia będzie można zorganizować ceremonię ślubną w lokalu sieci. Niestety, cena nie obejmuje takiej usługi. Taka możliwość była dostępna kilka lat temu w Hongkongu.

Inicjatywa McDonald's Indonezja to wcale nie pierwszy "weselny" koncept w ramach globalnej sieci fast foodów. Jak donosi CNBC, już w 2011 roku pakiety weselne można było zamówić w kilku lokalach McDonald's w Hongkongu. Za 1300 dolarów można było zorganizować ślubną imprezę w lokalu sieci, a goście i nowożeńcy mogli liczyć na torby z upominkami i zabawkami, a także specjalny...tort weselny.

McDonalds wycofuje pomidory w Indiach

Część lokali sieci McDonald's nie dodaje już pomidorów do swoich burgerów i wrapów w wielu częściach Indii. To skutek problemów z dostawami i obaw dotyczących jakości tych warzyw - donosi Reuters.

- Pomimo naszych najlepszych starań nie jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednich ilości pomidorów, które przejdą nasze rygorystyczne kontrole jakości. Dlatego jesteśmy zmuszeni podawać Wam produkty bez pomidorów – można przeczytać w ogłoszeniach umieszczonych w dwóch lokalach McDonald's w stolicy kraju New Delhi.

W oświadczeniu dla mediów spółka Connaught Plaza Restaurants, która prowadzi około 150 punktów sprzedaży jako franczyzobiorca McDonald's w północnych i wschodnich Indiach ocenia zjawisko jako tymczasowy problem sezonowy.

