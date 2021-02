Zamknięcie galerii handlowych obniżyło sprzedaż detaliczną w styczniu

Jak czytamy, sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła w styczniu 2021 r. o 6 proc. rdr. wobec spadku o 0,8 proc. rdr. w grudniu 2020 r. Był to spadek znacznie głębszy niż oczekiwano (-4,6-4,7 proc.rdr.).

Według analityków Pekao główną przyczyną pogłębienia spadku sprzedaży było ponowne wprowadzenie obostrzeń w handlu detalicznym wyłączających z działania część sklepów w galeriach handlowych. "Według wskaźników ufności konsumenckiej GUS, wśród gospodarstw domowych panują minorowe nastroje, a mobilność obywateli utrzymuje się na niskich poziomach" - wskazują.

Po styczniu perspektywa powrotu sprzedaży do trendów sprzed pandemii ponownie oddaliła się. "Sprzedaż detaliczna była w styczniu o 4,2 proc. niższa niż w lutym ubiegłego roku i o 8,5 proc. niższa niż wyniosłaby, gdyby trendy sprzed lutego były kontynuowane" - uważąją analitycy. Podkreślają, że rozjazd ścieżek sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej zdecydowanie rozszerzył się w styczniu - ta druga ścieżka przekroczyła już w listopadzie ub.r. poziomy wskazywane przez trend.

Ponowne zamknięcie części sklepów w galeriach handlowych w styczniu przełożyło się negatywnie na sprzedaż detaliczną przede wszystkim w kategorii "tekstylia, odzież i obuwie" (-40,8 proc. rdr.). Obniżona mobilność gospodarstw domowych przedłużyła trend spadkowy w sprzedaży paliw (-16,4 proc. rdr.). Spadek zanotowała również sprzedaż samochodów (-5 proc. rdr.).

W analizie czytamy, że w dobie pandemii utrzymuje się wysoki popyt na trwałe dobra konsumpcyjne. W styczniu jako jedyna wzrost zanotowała sprzedaż mebli, sprzętu RTV i AGD (o 7,1 proc. rdr.). "Są to towary, które konsumenci chętnie nabywają przez internet, dlatego styczniowe ograniczenie działalności w handlu nie wpłynęło mocno na sprzedaż w tej kategorii. Udział sprzedaży przez Internet wzrósł w styczniu do 9,8 proc. z 9,1 proc. w grudniu ubiegłego roku" - wyjaśniono.

Eksperci uważają, że trajektorię sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach będą wyznaczać rozwój pandemii, harmonogram otwierania gospodarki i realizacja popytu odroczonego. "Dzisiaj już wiemy, że luty przyniósł stopniowe luzowanie obostrzeń, co naturalnie wpłynie pozytywnie na sprzedaż detaliczną. Ponownie otworzyły się w pełni galerie handlowe, częściowo został otworzony sektor hotelarski czy też branże związane z kulturą oraz turystyką. Jednakże jest to otwarcie warunkowe, co oznacza, że przy pogorszeniu się sytuacji epidemicznej restrykcje zostaną błyskawicznie zaostrzone, co utrzymuje na wysokim poziomie ogólną niepewność co do otwierania i prowadzenia działalności. Powrót sprzedaży do stanu sprzed pandemii zajmie zatem jeszcze wiele miesięcy" - czytamy,