Zamówienia z Empiku można odbierać w sklepach Żabka

W ramach współpracy Żabki z Empikiem można wybrać dowolny sklep Żabka jako punkt odbioru swoich zakupów z Empik.com. Przy zamówieniach powyżej 40 zł, dla członków bezpłatnego programu Empik Premium Free ta forma dostawy dostępna jest za darmo. Wszyscy, którzy zdecydują się skorzystać z nowej usługi między 25 listopada a 22 grudnia br., mogą liczyć na dodatkowy upominek – bon upoważniający do darmowego odbioru wybranej czekolady Milka. Za dostarczenie złożonych na Empik.com zamówień do sklepów Żabka odpowiada Poczta Polska S.A.

Jednocześnie Żabka wprowadza kolejne udogodnienie w aplikacji mobilnej żappka – możliwość odbioru przesyłki przy użyciu kodu kreskowego. To ten sam kod, który pokazują sprzedawcy klienci zbierający żappsy za zakupy lub korzystający z usługi Żappka Pay. Po jego zeskanowaniu, sprzedawca wyda nam naszą paczkę. Oznacza to, że nie będziemy już musieli podawać sprzedawcy numeru przesyłki ani kodu pin, uprawniającego do jej odbioru, co znacznie przyspieszy cały proces.

By skorzystać z nowej funkcjonalności Żappka Post należy pobrać najnowszą wersję żappki i uzupełnić w niej aktualny numer telefonu. Od tego momentu użytkownik żappki będzie dostawał na podany numer telefonu powiadomienia o wszystkich wysyłanych do sklepów sieci Żabka przesyłkach.