Żappsy można przekazać znajomym. Nowa usługa w Żabce

Od 4 kwietnia br. każdy użytkownik Żappki ma możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomego, innego użytkownika tej aplikacji mobilnej. Dziennie można dokonać transferu maksymalnie 1 200 żappsów. Punkty lojalnościowe zbierane podczas zakupów w sklepach sieci Żabka można wymieniać na atrakcyjne nagrody

Autor: AK

Data: 21-04-2022, 08:54

Żappsy można przekazać swoim bliskim/ ot. PAP

– Żappka cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników – od momentu jej wprowadzenia aplikację pobrało już ponad 8 mln osób. To jeden z lepszych wyników na polskim rynku. Staramy się, by aplikacja Żappka była pomocna i przyjazna naszym klientom, by stanowiła wsparcie w codziennych, wygodnych zakupach w sklepach naszej sieci. Dlatego też stale ją rozwijamy, dodając nowe funkcjonalności. Właśnie daliśmy naszym klientom, użytkownikom Żappki, możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomych. Zachęcamy do przekazywania sobie żappsów i wymiany ich na atrakcyjne nagrody – mówi Dino Metaxas, Head of Digital Acceleration w Żabka Polska.

Z nowej funkcjonalności mogą korzystać osoby, które potwierdziły w Żappce swój numer telefonu. Przelewu można dokonać na konto użytkownika Żappki, który także potwierdził swój numer. Dziennie można dokonać transferu maksymalnie 1 200 żappsów. Przelane żappsy będą ważne do końca danego roku kalendarzowego.

Żappsy wymień na nagrody

Żappka to jedna z najczęściej pobieranych, bezpłatnych aplikacji w Polsce. Aby czerpać korzyści z aplikacji, wystarczy się w niej zarejestrować i podczas zakupów zeskanowywać kod z aplikacji. Po zakończeniu transakcji żappsy zasilą nasze konto w Żappce. Żappsy są naliczane za każdą wydaną złotówkę. Zebrane punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody.

Za pośrednictwem Żappki sieć wysyła także swoim klientom liczne, zindywidualizowane promocje i wyzwania z nagrodami. Aplikacja ma także wiele przydatnych funkcjonalności, jak np. płatności bezdotykowe Żappka Pay czy możliwość śledzenia przesyłki Żappka Post.

Wykorzystując aplikację, Żabka angażuje także swoich klientów w działania charytatywne. Użytkownicy Żappki – poprzez wymianę zebranych punktów na cegiełki charytatywne – mieli możliwość aktywnego włączenia się w walkę z koronawirusem, wsparcia finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy organizacji charytatywnych prowadzących działania humanitarne w Ukrainie.

Żappkę można bezpłatnie pobrać ze sklepów mobilnych Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery.