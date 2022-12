Żappsy, czyli popularna "wirtualna waluta" Żabki, pozwalają uczestnikom programu gromadzić punkty za zakupy, dzięki czemu mogą oni wymieniać je na produkty sieci. Z końcem roku tracą jednak swą ważność.

Żappsy tracą ważność. Do kiedy trzeba je wymienić w Żabce? | fot. Shutterstock

Popularne żappsy to program lojalnościowy sieci Żabka, dzięki czemu podtrzymuje ona relacje z klientami. Posiadacze aplikacji Żabka otrzymują za zakupy określoną liczbę punktów, które później mogą wykorzystać wymieniając je na określony produkt (zebrawszy wcześniej wymaganą liczbę punktów).

Ile żappsow za 1 zł?

Zbierając żappsy warto pamiętać, że otrzymamy je podczas każdych zakupów okazując kasjerowi kod kreskowy w aplikacji Żabki podczas zakupów. Jedna wydana złotówka na zakupy to 4 żappsy, które wpadną na nasze konto w aplikacji. Ich łączną sumę można zobaczyć na jej ekranie głównym.

Zdobywanie żappsów - jak to zrobić?

Zeskanuj kod kreskowy w dowolnym momencie skanowania produktów przez kasjera.

Po zakończeniu transakcji żappsy zasilą Twoje konto.

Otrzymasz również powiadomienie push o liczbie zdobytych żappsów.

Ile razy dziennie można nabić żappsy?

Jednego dnia można otrzymać Żappsy za maksymalnie 4 zakupy w sklepach lub w automatach sprzedających (za odrębny zakup uznaje się zakup udokumentowany na osobnym paragonie fiskalnym lub e-paragonie).

W każdym wypadku dzienny limit wartości zakupów, za które można otrzymać Żappsy, wynosi 300 zł (uwzględnia się łącznie transakcje z danego dnia). Żappsy za zakupy powyżej któregokolwiek z tych limitów nie są naliczane.

Jak wymienić żappsy na produkty?

Produkty dostępne do wymiany na żappsy są widoczne na ekranie głównym aplikacji. Te wyszarzone nie są dostępne, co oznacza zbyt małą liczbę posiadanych żappsów. Wymienić żappsy na interesujący nas produkt można w sytuacji gdy produkt zostaje podświetlony. Wówczas podczas zakupów w kasie zostanie naliczony 100% rabat na wybrany przez nas produkt. To m.in. przekąski, napoje, także gazowane, hot dogi czy kawa lub herbata.

Odbieranie żappsów - jak to zrobić?

Aktywuj nagrodę w aplikacji.

Weź z półki produkt, który ma być nagrodą i podejdź z nim do kasy.

Zeskanuj kod kreskowy z aplikacji, przed rozpoczęciem skanowania produktów przez kasjera.

Zapłać za zakupy i ciesz się nagrodą.

Czy żappsy naliczane są za zakup wszystkich produktów?

Nie. Lista produktów, za które żappsy nie są naliczane znajduje się w zakładce „Produkty wyłączone z punktowania żappsami” w aplikacji Żabki.

Do produktów wyłączonych z punktowania żappsami należą:

wyroby tytoniowe i akcesoria do e-papierosów

produkty lecznicze

preparaty do początkowego żywienia niemowląt

rachunki

przesyłki pocztowe

usługi GSM (karty GSM, doładowania)

karty pre-paid (doładowania np. Paysafecard)

dowody udziału w grach hazardowych (kupony loteryjne)

wyroby alkoholowe



Aby odblokować punktowanie żappsami niektórych artykułów z listy produktów wyłączonych, należy potwierdzić adres e-mail i pełnoletność w zakładce „Mój Profil”, a następnie skontaktować się z Centrum Wsparcia Użytkowników za pomocą formularza kontaktowego.

Kiedy żappsy tracą ważność?

Pod koniec roku warto pospieszyć się z wymianą żappsów na produkty, gdyż te przepadają w przypadku niewykorzystania ich do 31 grudnia. Dotyczy to punktów zebranych w terminie od 01.11 do 31.10 danego roku rozliczeniowego.

