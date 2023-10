Ile można zarobić, sprzedając używane ubrania przez w sieci? Młoda kobieta ujawniła, jakie pieniądze co miesiąc wpływają na jej konto? Internauci ostrzegają ją przed Urzędem Skarbowym - informuje www.fakt.pl.

Młoda Polka zarabia dobre pieniądze na Vinted - to Estera, która prowadzi na Instagramie zyskujący coraz większe grono odbiorców profil @moda_na_biznes. Dzieli się na nim m.in. sposobami na skuteczną sprzedaż.

Przedsibiorczyni zaspokoiła ciekawość obserwujących i ujawniła jakie pieniądze wpływają na jej konto ze sprzedaży rzeczy w sieci.

Przyznała, że to jej główne źródło dochodu. - Doszłam do zarobków 10 tys. +/mies.

— pochwaliła się. W opisie do darmowego kursu, który można pobrać po zapisaniu się do newslettera, twierdzi, że ta kwota to "tak naprawdę dopiero początek i stopniowo zwiększa swoje wyniki".

"A później będziesz miała niemałe problemy z urzędem skarbowym jak moja siostra" — stwierdziła w komentarzu jedna z jej obserwujących. "Prowadzę firmę, płacę podatki, wszystko jest legalnie" — uspokoiła ją kobieta.

Od września takie platformy sprzedażowe jak właśnie Vinted, OLX czy Allegro muszą raportować do szefa KAS transakcje. Chodzi o osoby, które zawierają 30 transakcji lub łączna ich wartość przekroczy 2 tys. euro (niespełna 9 tys. zł).

