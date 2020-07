Zarząd Lidl Polska poszerza swój skład

Aktualnie za obszar sprzedaży w zarządzie odpowiadają trzy osoby – do Macieja Tylkowskiego i Janusza Włodarczyka dołączył Ryszard Machoj.

Maciej Tylkowski – od 20 lat jest związany z Lidl Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach sprzedaży zarówno w Lidl Polska jak i w Lidl Niemcy (kierował zespołami odpowiedzialnymi za sklepy na terenie Saksonii i Turyngii) oraz na arenie międzynarodowej. Od czternastu lat członek zarządu Lidl Polska. Wprowadził i współtworzył wiele innowacyjnych projektów m. in. system automatycznych zamówień towaru, który skutkuje optymalizacją i przeciwdziała marnowaniu żywności oraz aplikację motywacyjną dla pracowników opartą na grywalizacji. Aktualnie lideruje także w projekcie przekazywania doświadczeń związanych z automatyzacją zamówień dla innych spółek narodowych Lidla.

Janusz Włodarczyk – od 17 lat jest związany z Lidl Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w strukturach sprzedaży Lidl Polska, a także w strukturach międzynarodowych firmy. Od sześciu lat członek zarządu. Odpowiada za kierowanie sześcioma spółkami regionalnymi. Wdrożył wiele nowatorskich projektów m. in. związanych z organizacją sprzedaży oraz odpowiadał za wprowadzenie na polski rynek aplikacji Lidl Plus. Lidl Plus jest bezpłatną aplikacją, która umożliwia zarządzanie domowym budżetem, gwarantuje dodatkowe, głębokie rabaty, jak również umożliwia jednoczesną płatność mobilną.

Ryszard Machoj – od 16 lat związany jest z Lidl Polska. Doświadczenie zdobywał w spółkach regionalnych firmy w Strykowie, Pruszczu Gdańskim oraz Jankowicach, a także w strukturach międzynarodowych firmy. W latach 2017-2020 obejmował stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Odpowiedzialny był za wprowadzenie wielu sprzedażowych projektów m. in „kupuje nie marnuje” – system przecen mający na celu niemarnowanie żywności czy wprowadzanie kas samoobsługowych.

