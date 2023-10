W mediach pojawiła się informacja, że ze szkół artystycznych znikają pudełka na Talenciaki, czyli kupony otrzymywane za zakupy w Lidlu. Zapytaliśmy sieci handlową Lidl Polska, czy zna sprawę.

Ze szkół znikają Talenciaki? Lidl: "Wspieramy społeczności lokalne", fot. materiały prasowe

Znikające Talenciaki?

Ze szkół artystycznych znikają właśnie pudełka na Talenciaki, czyli kupony otrzymywane za zakupy w Lidlu, które te placówki mogą wymieniać na sprzęt sportowy czy elektroniczny. To skutek interpretacji pisma urzędników podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rodzice uczniów mieli skarżyć się na działania promocyjne Lidla w szkołach i teraz dyrektorzy mają je zatrzymać - informuje onet.pl.

Zapytaliśmy przedstawicieli sieci, czy znają sprawę. Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska w rozmowie z naszą redakcją portalspozywczy.pl mówi, że Lidl Polska nie posiada informacji na temat znikania Talenciaków.

Druga edycja programu "Szkoły Pełne Talentów"

Jednocześnie podkreśla i przypomina, że Lidl Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie, która podejmuje działania mające pozytywny wpływ na otoczenie, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Firma działa według strategii CSR na lata 2020–2025, w ramach której realizowane są aktywności związane m.in. ze zdrową żywnością czy odpowiedzialnością obywatelską.

- Jednym z działań Lidl Polska w zakresie wspierania społeczności lokalnych jest program „Szkoły Pełne Talentów", który powstał w 2022 roku i podczas pierwszej edycji cieszył się dużym zainteresowaniem. Do zeszłorocznej akcji dołączyło ponad 10 600 szkół, którym Lidl Polska przekazał niemal 40 tysięcy nagród, w tym nowoczesny sprzęt umożliwiający dzieciom jednakowe szanse w rozwijaniu talentów i nauce. W programie wzięły udział szkoły podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika - tłumaczy Aleksandra Robaszkiewicz.

- W odpowiedzi na liczne zapytania od rodziców i dyrektorów szkół z całej Polski, zdecydowaliśmy się na drugą edycją programu, która wystartowała 1 września i potrwa do 5 listopada. Klienci w zamian za dokonane zakupy, otrzymują specjalne vouchery – Talenciaki. Na stronie lidl.pl/szkoly mogą przekazać je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną one wymienione. Udział szkół w programie jest dobrowolny. W tegorocznym katalogu znajduje się 120 różnych nagród z 7 kategorii. Każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Aby wziąć udział w akcji, należy zrobić zakupy na minimum 50 zł, jednocześnie kupując przynajmniej 1 warzywo lub 1 owoc. Ambasadorami programu są ponownie Anna i Robert Lewandowscy - przypomina przedstawicielka Lidla.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl