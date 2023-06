Żabka regularnie rozszerza portfolio oferowanych usług. Już od 5 czerwca w sklepach sieci można oddać buty do szybkiej, profesjonalnej naprawy lub czyszczenia.

Żabka wprowadza usługę naprawy butów. fot. shutterstock

Żabka regularnie rozszerza portfolio oferowanych usług. Już od 5 czerwca w sklepach sieci można oddać buty do szybkiej, profesjonalnej naprawy lub czyszczenia.

To nie tylko wydłuża ich życie nawet o kilka sezonów, ale także pozwala zadbać o środowisko naturalne - zachęca sieć.

Usługi są realizowane wspólnie z woshwosh sp. z o.o., pierwszą w Europie firmą zajmującą się cyrkularnością obuwia, która współpracuje z lokalnymi szewcami, rekultywując to ginące rzemiosło.

Jak oddać buty do naprawy w Żabce?

Usługi czyszczenia lub naprawy butów można zamawiać w Żabce, poprzez stronę internetową https://woshwosh.zabka.pl/checkout/ lub wchodząc na stronie głównej Żabki w zakładkę „Wygodne usługi”, czyli https://www.zabka.pl/wygodne-uslugi. Klienci mogą wybierać pojedyncze usługi albo pakiety czyszczenia i naprawy.

Ile kosztuje naprawa butów w Żabce?

Przykładowo wymiana fleków lub zelówek kosztuje 35 zł, a standardowe czyszczenie: 59 zł. Dostępne są też pakiety czyszczenia i napraw zawierające impregnację czy ozonowanie oraz pakiety dedykowane butów sportowych lub eleganckich. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni dla usługi czyszczenia obuwia oraz do 14 dni dla pakietów i napraw szewskich. Buty należy przynieść do sklepu Żabka wybranego podczas zamawiania usługi i w tym samym miejscu je odebrać.

– Zaskakiwanie naszych klientów kolejnymi wyjątkowymi usługami i rozwiązaniami to specjalność Żabki. Wprowadzając usługi we współpracy z woshwosh, pomagamy klientom oszczędzać ich czas, ale także pieniądze, ponieważ naprawa i czyszczenie obuwia są dużo tańsze niż kupno nowego. Wspólnie z naszymi klientami dbamy także o środowisko, realizując naszą strategię odpowiedzialności i m.in. wcielając w życie zasadę zero waste – jedna para butów rozkłada się średnio aż 50 lat! Dlatego zachęcamy klientów, aby odświeżyli swoje ulubione buty na lato właśnie z woshwosh i Żabką, którą mają tuż za rogiem – mówi Przemysław Tomaszewski, Dyrektor Ds. Sprzedaży i Rozwoju Usług, Żabka Polska. – Bardzo zależy nam na szerzeniu idei zero waste i popularyzowaniu wśród Polek i Polaków czyszczenia i naprawy butów. Tak jak ubrania oddajemy do pralni, a nie wyrzucamy, tak samo powinniśmy postępować z butami. Przedłużanie im życia jest bardzo ważne z punktu widzenia naszej planety (czyszczenie i naprawa butów versus kupowanie nowych to oszczędność aż 95 proc. CO2). Czyścić buty można w domu, ale bardzo ważne jest to, jak to robimy i dlatego zajmujemy się też edukacją w tym zakresie, bo tradycyjne wrzucanie do pralki zdecydowanie nie jest eko. Dla tych, którzy chcą powierzyć to zadanie profesjonalistom, jest woshwosh. Cieszę się, że wspólnie z Żabką przyczynimy się do popularyzacji idei zero waste – mówi Martyna Zastawna, założycielka woshwosh.

Czyszczenie butów w Żabce zmniejsza ślad węglowy?

Regularne czyszczenie i naprawa wydłużają życie obuwia nawet o kilka sezonów. Wybierając w Żabce usługę czyszczenia butów wspólnie z woshwosh, a nie piorąc je w pralce, można zmniejszyć ślad węglowy aż o 93 proc. Do prania obuwia w pralce zużywa się bowiem między 35 a 50 litrów wody. Przy każdym praniu z obuwia wydobywają się mikrowłókna, które następnie przyczyniają się do zanieczyszczania wód i oceanów. Pranie butów w pralce powoduje także ich niszczenie, rozklejanie, pękanie i utratę koloru.

Wybierając profesjonalne czyszczenie obuwia zamiast kupna nowych butów, można zaś zmniejszyć ślad węglowy o 85 proc. Produkcja jednej pary obuwia to średnio 14 kg dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery i aż 50 litrów zużytej wody. Jedna para butów rozkłada się średnio 50 lat. Tylko mniej niż 1 proc. wyrzucanych butów podlega recyklingowi.

Czym zajmuje się woshwosh?

woshwosh to pierwsza w Europie firma zajmująca się cyrkularnością obuwia. Powstała z zamiłowania do butów i ekologii oraz potrzeby realizacji idei zero waste. Usługi woshwosh obejmują profesjonalne czyszczenie i naprawę obuwia. Firma dba dodatkowo o edukację i drugi obieg obuwia, organizując zbiórki dla potrzebujących oraz sprzedaż butów używanych. Poprzez współpracę z lokalnymi szewcami woshwosh rekultywuje ginące szewskie rzemiosło. Firma działa na rynku od 2015 roku. Dała drugie życie już ponad pół miliona parom butów.

Zakłady szewskie – ginące rzemiosło

Buty są jednym z najstarszych wynalazków ludzkości. Mieszkający w jaskiniach i chodzący po niewygodnym podłożu ludzie pierwotni wymyślili pierwsze buty, aby ułatwić sobie życie i chronić stopy przed zimnem. O butach była mowa już w dokumentach pochodzących ze starożytnego Egiptu, Grecji czy Chin. Jedne z najstarszych znalezionych przez archeologów butów pochodzą z ok. 3300 r. p.n.e. Odnaleziono je w Alpach – była to podeszwa z niedźwiedziej skóry z siatką ze sznurka, którą w razie potrzeby wypełniano słomą, aby zapewnić ciepło.

Od czasów średniowiecza rzemiosło zajmujące się wytwarzaniem i naprawą obuwia było jednym z najpopularniejszych i najbardziej potrzebnych. Stosowane wówczas podeszwy szybko się zużywały, dlatego popyt na wyroby szewskie był duży i w społeczeństwie było miejsce dla wielu szewców. W połowie XIX wieku, tak w przypadku szewstwa, jak i innych zawodów, zaczęła się szybko postępująca mechanizacja. Od tamtej pory liczba szewców stopniowo się zmniejszała i obecnie jest to już rzadki zawód, ponieważ większość butów jest produkowana w dużych fabrykach. Niewiele osób naprawia obuwie – większość je wyrzuca i kupuje nowe.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl