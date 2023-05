Zerowa stawka VAT na żywność to bardzo poważna ulga, nie wykluczam, że przedłużymy ją na kolejny rok - powiedział w sobotę w Radziejach (woj. warmińsko-mazurskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier nie wyklucza przedlużenia zerowego VAT na żywność /fot. PAP/Artur Reszko

Niewykluczone, że zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony

Podczas wizyty w OSP Radzieje premier został zapytany, jaka jest możliwość przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność. "Co oznacza obniżka VAT do zera z punktu widzenia budżetu? Popatrzmy na to w taki sposób: nagle z budżetu państwa znika ok. 10 mld zł. Dlaczego to robimy? Po to, aby o 10 mld zł wszyscy Polacy mniej zapłacili za codzienne zakupy" - podkreślił.

Szef rządu podkreślił, że zerowa stawka VAT na żywność ma "ulżyć Polakom w bardzo trudnym czasie inflacji". "To jest bardzo poważna ulga. Nie wykluczam, że przedłużymy ją na kolejny rok, ale te decyzje zapadną w swoim czasie, jak będziemy mieli dokładną wiedzę dotyczącą wysokości inflacji na ten rok, ale również prognozowanej na kolejny rok" - poinformował.

Zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do 30 czerwca br.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl