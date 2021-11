Zestaw Maty dostępny w McDonald's jeszcze przez ponad 2 tygodnie

Do kiedy będzie można kupić zestaw Maty w McDonalds? Choć zestaw Młodego Matczaka bije rekordy popularności znanej sieci gastronomicznej, nie znajduje się w stałej ofercie i już wkrótce przestanie być dostępny.

Do kiedy jest zestaw Maty w Macu

Do kiedy będzie można kupić zestaw Maty w McDonalds? Zestaw Maty można kupić od 18 października do 21 listopada 2021 roku.

W skład pakietu wchodzą: potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki.

Zestaw Maty kosztuje 18 zł. Klienci McDonald's mogą go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH.

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu.

Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Kim są Mata i jego tata?

Mata, właśc. Michał Matczak jest synem profesora prawa Marcina Matczaka oraz Arletty Śliwińskiej-Matczak, współprowadzącej szkołę języka angielskiego. Twórcą jego pseudonimu artystycznego - Mata - był jego ojciec, który wymyślił go podczas wspólnych wakacji w 2012. Wspierał syna przy wejściu na rynek muzyczny i doradzał przy tworzeniu pierwszego utworu „Klubowe” - informuje Wikipedia.

W 2019 r. Mata nagrał teledysk do singla „Patointeligencja”, który w ciągu kilku dni został odsłuchany blisko 10 mln razy. Utwór wywołał spore kontrowersje, spotykając się z krytyką m.in. dyrekcji liceum Batorego z uwagi na wykorzystanie wizerunku szkoły w teledysku do piosenki.

Mata otwiera drzwi dla współpracy raperów z markami?

Marcin Pyć, Head of Network Management LifeTube (grupa LTTM) w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że sukces Maty na polskiej scenie jest ważnym krokiem dla polskiego rapu.

Mata będzie rozwijał własne brandy napojów?

- Współpraca z marką McDonalds tylko podkreśla, że ten gatunek muzyczny trafił do mainstreamu. Trzeba jednak pamiętać, że sam mechanizm wykorzystania wizerunku znanego rapera miał już miejsce w historii McDonalds. We wrześniu poprzedniego roku marka stworzyła dedykowany zestaw w swoim menu we współpracy z amerykańskim raperem Travisem Scottem. W latach 90 własną kanapkę - o wdzięcznej nazwie McJordan - w menu posiadał Michael Jordan. Aktualnie jednak coraz częściej marki decydują się na wprowadzanie produktów współtworzonych przez influencerów lub nawet na wspólne inicjatywy biznesowe - nie tylko na poziomie komunikacyjnym. Pole do współpracy z markami dla raperów i szeroko rozumianych influencerów ciągle się poszerza, tak naprawdę każdy brand, któremu zależy na dotarciu do generacji Z powinien rozważać tego typu działanie - mówi.