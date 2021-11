Zestaw Maty niewykorzystaną szansą McDonalds?

Zestaw Maty w McDonald's jest przykładem świetnego pomysłu, który poprzez błędy na poziomie produktu, okazał się niewykorzystaną szansą - ocenia Jacek Roszkowski, szef działu analiz w Brand24.

Zestaw Maty okazał się niewykorzystaną szansą McDonalds?

Zestaw Maty. Pierwsza taka współpraca McDonalds

Zestaw Maty w McDonalds można było kupić od 18 października do 21 listopada 2021 roku.

W skład pakietu wchodziły: potrójny cheesburger, vanilla matcha latte (matchak latte) oraz średnie frytki. Zestaw Maty kosztował 18 zł. Klienci McDonald's mogli go zamówić za pośrednictwem aplikacji w zakładce OkazYEAH.

Mata to pierwszy polski artysta, który został zaproszony przez McDonald’s do stworzenia autorskiego zestawu. Dodatkowo, w ramach współpracy z Matą, powstała kolekcja ubrań, łącząca charakterystyczny styl rapera z estetyką marki.

Zestaw Maty niewykorzystaną szansą McDonalds?

Jacek Roszkowski, szef działu analiz w Brand24 podkreśla, że dane o sile buzzu pokazują, że decyzja o nawiązaniu współpracy pomiędzy McDonald's a Matą i stworzeniu wspólnego produktu była trafiona w punkt.

- Mata jest jednym z najpopularniejszych artystów w 2021 roku. Jego piosenki uzyskują miliony wyświetleń, zwłaszcza na TikToku. Dla przykładu, piosenka Szafir wygenerowała prawie 200 milionów wyświetleń tylko na samym TikToku. Był więc bardzo duży potencjał na wejściu. I tak też się stało. Od 15 października do wczoraj siła buzzu o zestawie Maty wyniosła 76,4 milionów kontaktów, a w tym czasie siła buzzu o marce McDonald's (oczywiście bez buzzu o zestawie Maty) wyniosła 32,4 miliony. Buzz o zestawie uzyskał też prawie 7 milionów polubień, udostępnień i komentarzy. We wcześniejszych miesiącach buzz o marce McDonald' oscylował na poziomie około 20 milionów kontaktów, a w samym październiku zbliżyła się do prawie 100 milionów kontaktów! Wpływ akcji na buzzu jest więc bardzo wymierny i tego można było się spodziewać - wskazuje.

Vanilla Matcha Latte piętą achillesową zestawu Maty

Analityk zauważa jednak, że przyglądając się dokładniej strukturze buzzu okazuje się, że jest źle.

- Aż 42,1% siły buzzu wygenerowały treści negatywne, a zwłaszcza negatywne opinie o zestawie. Treści pozytywne stanowiły jedynie 16,6% siły buzzu. W efekcie buzz uzyskał negatywną wartość aż 4,5 milion złotych. To tak jakby zrobiono kampanię reklamową zniechęcającą do zestawu Maty i wydano realnie właśnie te 4,5 miliona złotych - dodaje.

Jakie są przyczyny tak złych opinii o Zestawie Maty? Według Roszkowskiego wynikają one w zdecydowanej większości z negatywnego odbioru produktu.

- Głównym winowajcą wskazywanym w opiniach jest Vanilla Matcha Latte z zestawu, chociaż pojawiają się też negatywne oceny innych elementów zestawu. Zestaw nie sprostał oczekiwaniom konsumentów - wskazuje.

Zestaw Maty mógł powtórzyć sukces Lodów Ekipy

Szczegółowa analiza buzzu pokazuje, że w wypadku dobrego odbioru produktu, mógł to być równie spektakularny przypadek jak sukces lodów Ekipy.

- Pokazuje to siła buzzu w pierwszym dniu premiery zestawu (18 października), który wygenerował aż 32,5 miliony kontaktów (dla porównania szczyt dzienny dla buzzu o lodach Ekipy wyniósł 25 milionów kontaktów). Jednak aż 34,5% kontaktów było z negatywnymi treściami, głównie opiniami. Następnego dnia siła buzzu wyniosła już tylko 11,8 milionów kontaktów (42,7% negatywnych), a 20 października - tylko 6,2 milionów, z czego aż 72,1% negatywnych. Widać, że negatywny odbiór produktu, szybko zgasił zaangażowanie internautów i zniechęcił do zamieszczania treści o produkcie - podaje szef działu analiz w Brand24.

Jacek Roszkowski konkluduje, że Zestaw Maty w McDonald's jest przykładem świetnego pomysłu, który poprzez błędy na poziomie produktu, okazał się niewykorzystaną szansą.

- Jest to bardzo pouczający case dla osób zajmujących się influencer marketingiem. Nie wystarczy sama komunikacja, równie ważny jest produkt. Wracamy więc do podstaw marketingu - podsumował.