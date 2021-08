Zinu rusza z trzecim automatycznym sklepem spożywczym

Od dnia 29 lipca możliwa jest realizacja zakupów w kolejnym sklepie automatycznym Zinu Shop zlokalizowanym przy ulicy Bolesława Orlińskiego 1 w Krakowie.

Zinu rusza z trzecim automatycznym sklepem spożywczym, fot. materiały prasowe

Zinu uruchomiło w Krakowie trzeci sklep w pełni automatyczny czynny 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Urządzenie oferuje szeroki zakres ok. 350 różnych produktów. Znajdziemy w nim m.in.: pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, tłuszcze, mięsa, wędliny, napoje, słodycze, przekąski, przyprawy, dania gotowe, artykuły dla dzieci i zwierząt, kosmetyki, chemię i wiele innych produktów.

Zinu: Automatyczny sklep osiedlowy

To trzecie wdrożenie marki Zinu na terenie Krakowa. Pierwsze dwa udostępnione zostały w marcu oraz w maju bieżącego roku. Funkcjonują one przy Alei Pokoju 16 i 67. Pojemność sklepów sięga do 3000 produktów. Zdecydowana większość indeksów odpowiada asortymentowi typowego sklepu osiedlowego. Punkty wyróżniają się cenami konkurencyjnymi do sklepów convenience.

Dodatkowo realizując zakupy powyżej 10 zł oraz 25 zł naliczone zostaną rabaty w wysokości odpowiednio 5% oraz 10% wartości koszyka. Projekt znajduje się w końcowej fazie badań i testów, a zgodnie z informacjami producenta, firma koncentruje się na pozyskaniu finansowania pozwalającego na dynamiczny rozrost sieci sprzedaży także w innych regionach kraju.