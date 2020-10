Złodziej sklepowy usłyszał 16 zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia

Mężczyzna ma na swoim koncie kradzieże sklepowe i włamania do sklepów spożywczych. Kradł wszystko, co mógł łatwo sprzedać, a głównie alkohol, papierosy i słodycze. Podczas zatrzymania miał przy sobie narkotyki. Grozi mu do 10 lat więzienia.