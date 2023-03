Nowym Dyrektorem Zarządzającym Netto Polska mianowany został Brian Nyeng Olesen, dotychczasowy Dyrektor Działu Commercial w Grupie Salling. Grupa Salling pragnie podziękować jego poprzednikowi, Hugo Mesquita, za znaczący wkład w rozwój Netto w Polsce.

Od czasu przejęcia Tesco Polska w 2021 roku, Netto Polska przebudowało blisko 300 sklepów, zatrudniło ponad 3 800 nowych współpracowników i wdrożyło nowy model sklepów Netto 3.0, zapewniając tym samym klientom zwiększony dostęp do owoców i warzyw oraz produktów ekologicznych i roślinnych, oferty od lokalnych dostawców oraz kładąc nacisk na jakość w przystępnych cenach. Ta silna kombinacja sprawiła, że Netto nabrało w zeszłym roku dalszego rozpędu na polskim rynku. Podjęto również decyzję

o przeniesieniu siedziby głównej do Warszawy.

Zmiana władz w Netto Polska

Po wdrożeniu z sukcesem tych inicjatyw, Grupa Salling postanowiła położyć nacisk na wykorzystanie skali i umiejętności Grupy, zwracając szczególną uwagę na dostarczanie handlowej doskonałości na coraz bardziej konkurencyjnym polskim rynku. - CEO Grupy Salling, Per Bank, wita Briana Nyeng Olesena w nowej roli, jako Dyrektora Zarządzającego Netto Polska.

- Brian nie ma sobie równych w osiąganiu wyjątkowych wyników handlowych, bardzo dobrze zna Grupę Salling oraz nasz asortyment i biznes od środka. Razem z resztą zespołu zarządzającego będzie pracował nad wdrażaniem w Polsce sprawdzonych rozwiązań z Grupy Salling, dzięki którym rozwijamy się w różnych krajach, tworząc nową i wygrywającą na rynku ofertę handlową dla Netto Polska. - mówi Per Bank.

Brian Nyeng Olesen - kim jest?

Brian Nyeng Olesen dołączy do Netto Poland kontynuując karierę rozpoczętą prawie 30 lat temu w Grupie Salling. Pracował on zarówno w formacie hipermarketów Bilka, jak i supermarketów føtex, a następnie w 2004 r. dołączył do Działu Zakupów Grupy Salling, gdzie był odpowiedzialny za kategorie asortymentowe takie jak: świeża żywność, napoje, mrożonki, wyroby cukiernicze oraz karma dla zwierząt. Kolejnym etapem kariery było stanowisko Category Directora działu nearfood, wina i alkohole dla sieci Netto, Bilka i føtex w Danii.

Brian Nyeng Olesen zastąpi jako Dyrektor Zarządzający Hugo Mesquita, który nadzorował intensywny rozwój Netto Polska od 2021 roku.

Zmiany w Zarządzie Netto Polska wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

