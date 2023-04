Rada dyrektorów Salling Group (właściciela sieci Netto) ogłosiła zmiany kadrowe. Jesienią Per Bank przekaże stanowisko dyrektora generalnego Netto obecnemu dyrektorowi finansowemu grupy Andersowi Haghowi. Nowy szef sieci zamierza skupić się na działaniach na rynku polskim.

Netto zmienia dyrektora generalnego. Dla sieci kluczowy jest obecnie rynek polski. fot. shutterstock



Per Bank odchodzi z Netto, by objąć stanowisko prezesa kanadyjskiej sieci handlowej Loblaw.

Netto ma nowego prezesa

Oznacza to, że nowym szefem sieci zostanie 46-letni Anders Hagh, który od 2015 roku jest dyrektorem finansowym Salling Group. Zastąpi Pera Banka, który odchodzi z firmy, by objąć stanowisko prezesa kanadyjskiej sieci handlowej Loblaw.

Zmiany na szczytach Netto. Per Bank odchodzi z sieci

Prezes zarządu Salling Group Bjørn Gulden podziękował Perowi Bankowi za jego "znaczny wysiłek" i określił moment wymiany na stanowisku jako "całkowicie naturalny."

- Chciałbym podziękować Perowi za jego wielki wysiłek. Wraz z Andersem i resztą kierownictwa bardzo skutecznie zarządzał Grupą Salling w zmieniających się i trudnych czasach, a firma wydaje się dziś solidniejsza niż kiedykolwiek. W imieniu zarządu życzę Perowi wielu sukcesów w nowej roli. Po 11 latach pełnienia funkcji CEO w Salling Group z satysfakcją patrzę, jak został wybrany przez dużą międzynarodową firmę. Jednocześnie jestem bardzo dumny, że w osobie Andersa znaleźliśmy jego następcę. Jako CFO Anders ściśle współpracuje z Perem od 2015 roku i umiejętnie kieruje naszą grupą. Obaj będą kontynuować współpracę i zapewnić płynne przejście. Witam Andersa w jego nowej roli i bardzo dziękuję Perowi za wspólnie spędzony czas, mówi Bjørn Gulden.

Kim jest Per Bank, odchodzący dyrektor generalny Netto?

Per Bank dołączył do Salling Group w 2012 roku. Wcześniej był między innymi dyrektorem generalnym Tesco na Węgrzech i dyrektorem handlowym Tesco w Wielkiej Brytanii. W tej ostatniej roli Per Bank był członkiem Komitetu Wykonawczego Tesco, jako pierwsza w historii osoba spoza Wielkiej Brytanii.

- To był przywilej być na czele transformacji, którą przeprowadzaliśmy w Salling Group od 2012 roku. Udało nam się wspólnie stworzyć zorientowanego na klienta, międzynarodowego detalistę, który naprawdę zmienia codzienne życie naszych klientów. Chciałbym podziękować naszym właścicielom i zarządowi, zespołowi pełnych pasji menedżerów, a także każdemu z moich 61 000 kolegów za wzorową współpracę przez ponad dekadę. Po solidnym początku 2023 roku będziemy kontynuować współpracę w nadchodzącym czasie nie zdejmując nogi z gazu - mówi Per Bank.

Kim jest Anders Hagh, nowy dyrektor generalny Netto?

Anders Hagh dołączył do grupy osiem lat temu jako dyrektor finansowy Salling Group po tym, jak był dyrektorem finansowym Toms Group i zajmował różne wyższe stanowiska finansowe w A.P. Møller-Maersk między innymi w Hong Kongu i Pekinie. Jako członek zarządu Salling Group odegrał znaczącą rolę w szeregu najważniejszych inicjatyw grupy w ostatnich latach, w tym w sfinalizowaniu wykupu Salling Group przez Salling Fondene w 2017 r., przejęciu duńskiej sieci dyskontów Kiwi, a także przejęciu Tesco Polska w 2021 roku.

- Bardzo doceniam współpracę z Perem przez osiem pełnych wydarzeń lat i nie mogę się doczekać kontynuacji dobrej współpracy z innym zespołem zarządzającym Salling Group. Jednocześnie jestem bardzo wdzięczny za zaufanie, jakim obdarza mnie zarząd – mówi Anders Hagh.

Nowy dyrektor Netto skupi się na rynku polskim

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w nadchodzących miesiącach Anders Hagh wraz z zespołem zarządzającym skupi się na działaniach strategicznych spółki Netto Polska "na ważnym, rozwijającym się rynku."

Per Bank pozostanie na stanowisku prezesa bez zmian do wczesnej jesieni, kiedy zgodnie z planem przekaże władzę Andersowi Haghowi.

