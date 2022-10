Wśród Muszkieterów nastąpiły w ostatnim czasie zmiany personalne.

Grupa Muszkieterów: zmiany personalne

Prezesem zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché została Iwona Pawelczyk, właścicielka sklepu Intermarché w Zduńskiej Woli. Zastępuje ona tym samym Thierry’ego Klupczynskiego, właściciela Intermarché w Gdańsku, który dotychczas pełnił tę funkcję.

– Cieszę się z powierzonej mi roli i pokładanego we mnie zaufania. Zależy mi na wzmocnieniu zespołu Dyrekcji Handlowej Intermarché, by wspólnie kontynuować rozpoczęte przez mojego poprzednika działania, ale także, by przyspieszyć realizację głównych priorytetów sieci. Są wśród nich m.in. rozwój niskokosztowego modelu biznesowego, dbanie o atrakcyjne ceny czy nacisk na wyróżniające naszą markę produkty świeże w ofercie – mówi Iwona Pawelczyk, prezes zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce.

Grupa Muszkieterów: zmiany w strukturach zarządu

Zmiany zaszły również w strukturach zarządu Logistyki Grupy Muszkieterów. Na stanowisku prezesa zarządu Logistyki dotychczasowego prezesa, czyli Jacka Bergera, właściciela sklepu Intermarché w Starym Mieście koło Konina, zastępuje Jerzy Piotrowski, prowadzący sklep Intermarché w Bochni.

– To zaszczyt objąć stanowisko prezesa Logistyki Grupy Muszkieterów, części naszego biznesu, która zwłaszcza w obecnej sytuacji jest szczególnie ważna. Dobra jakość obsługi logistycznej zapewnia wsparcie wszystkim sklepom działającym pod naszymi szyldami. W kolejnych miesiącach kluczowe dla mnie będzie przyspieszenie transformacji logistycznej, która jest niezbędna w kontekście prowadzonej przez nas polityki efektywnych dostaw i ograniczenia kosztów – mówi Jerzy Piotrowski, prezes zarządu Logistyki Grupy Muszkieterów w Polsce.

Nowo objęte funkcje pełnią byli pracownicy Grupy, którzy jednocześnie są jej franczyzobiorcami, co jest wyróżnikiem modelu Muszkieterów. Koncept franczyzowy Grupy opiera się na zasadzie współzależności, a właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché decydują nie tylko o kierunkach rozwoju własnych biznesów, ale również całej organizacji, zasiadając w jej strukturach centralnych.

