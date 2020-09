Zmiany w CIT uderzą w największe spółki komandytowe w Polsce - Lidl i Kaufland

Forma prawna, która pozwalała przesunąć płatność CIT na dogodny dla właścicieli moment, była bardzo popularna w handlu: 7,5 tys. spółek komandytowych i 12,3 tys. jawnych. Skorzystali z niej także tacy giganci jak Lidl i Kaufland.

Lidl sp. z o.o. sp. k. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) przy przychodach 18,3 mld zł w roku obrotowym, który zakończył się w lutym 2019, zarobił 901 mln zł brutto. Podatku spółka nie zapłaciła, więc kwota brutto równa się kwocie netto. Podobnie było rok wcześniej, gdy znana sieć handlowa zarobiła 708 mln zł.

W tej samej grupie kapitałowej działa jeszcze inna spółka komandytowa - Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp. k. Przychody w roku kończącym się w lutym 2019 to 10,6 mld zł, zysk brutto 356 mln zł i zero podatku dochodowego. Jak pisze businessinsider.com.pl, normalnie od takich zysków obie spółki zapłaciłyby łącznie ponad 200 mln zł CIT. A tutaj podatek płacony jest dopiero w momencie, gdy ze spółki wypłacany jest właścicielom zysk. W tym przypadku - wypłacany głównie FRF Beteiligungs-GmbH. Innymi słowy, jest ten sam mechanizm, co w prawdziwym "podatku estońskim", tylko żeby z tego skorzystać, trzeba założyć spółkę komandytową.

