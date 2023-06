Podczas gdy eurodeputowani pracują nad zmianami w etykietowaniu produktów spożywczych pod kątem daty ważności, w Wielkiej Brytanii sieci dobrowolnie rezygnują z tego typu oznaczeń.

Data przydatności do spożycia. Sieć M&S wprowadza dużą zmianę we wszystkich sklepach.; fot. shutterstock.com

M&S usuwa daty przydatności do spożycia z mleka

M&S to już kolejna sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, która podjęła decyzję o usunięciu dat przydatności do spożycia (use by) z mleka. Ruch ten ma na celu ograniczyć zjawisko marnowania żywności i zachęcić klientów to samodzielnej oceny tego, czy mleko wciąż jest dobre.

Na wszystkich butelkach i kartonach mleka zamiast daty przydatności do spożycia pojawi się jedynie data będąca zaleceniem producenta (best before). Zmiany wprowadzone przez M&S obejmą wszystkie produkty mleczne marki własnej Select Farms.

Wcześniej podobną decyzję podjęły supermarkety Morrisons. W ostatnich miesiącach zniknęły także daty "use by" z wszystkich warzyw i owoców m.in. w sieci Waitrose czy Asda.

Data ważności. KE szykuje duże zmiany w etykietach

Aby walczyć z marnowaniem żywności, Komisja Europejska proponuje zmiany w informowaniu konsumentów o terminie przydatności do spożycia produktów. Wystąpiono z propozycją dodania do sformułowania na etykiecie "najlepiej spożyć przed" również nowej formuły, np. "często po upływie" (lub alternatywnie "najlepsza jakość przed końcem…” albo "często dobre dłużej").

Według ustawodawców, nowy dodatek jest konieczny, aby ograniczyć marnowanie żywności, ponieważ pozwala "lepiej zrozumieć datę przydatności do spożycia", wpływając na "proces podejmowania decyzji przez konsumentów odnośnie możliwości spożycia lub wyrzucenia żywności".

Jak czytać daty przydatności do spożycia?

Zdaniem autorów ustawy, większość konsumentów nie w pełni rozumie rozróżnienie między etykietami "należy spożyć do" (termin przydatności do spożycia) jako wskaźnikiem bezpieczeństwa a "najlepiej spożyć przed" (data minimalnej trwałości) jako wskaźnikiem jakości.

Żywność po upływie terminu przydatności do spożycia uznaje się za niebezpieczną. Data minimalnej trwałości oznacza datę, do której dany środek spożywczy zachowuje swoje szczególne właściwości pod warunkiem jego właściwego przechowywania.

Stąd decyzja o wyborze bardziej bezpośredniej formuły, np. "często po upływie" / "często dobre dłużej".

