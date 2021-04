Zmienia się logistyka e-handlu

Amerykańska sieć sklepów Best Buy już w 2014 wprowadziła opcję wysyłki prosto ze sklepów stacjonarnych - ship from store, co pozwoliło jej zwiększyć dostępność produktów i skrócić czas dostawy do klientów. W ubiegłym roku część działalności 250 sklepów o dużej powierzchni i optymalnej lokalizacji sieć przekształciła w centra realizacji zamówień online. Na podobny ruch zdecydowała się posiadająca 1400 sklepów w USA i Kanadzie firma Bed Bath & Beyond. ¼ swoich salonów wyposażenia wnętrz zamieniła w mini centra logistyczne.

Widocznym efektem upowszechnienia się wysyłek z wykorzystaniem sieci sklepów będzie nowy standard czasu dostawy. Kilka dni czekania na paczkę mieści się jeszcze w normie oczekiwań kupujących, ale wkrótce może się stać nieakceptowalny. Konsumenci coraz częściej będą oczekiwać dostawy tego samego dnia, a gdy nie będzie to dostępna opcja - będą przerywać zakupy.

W branży handlowej ten nowy standard zacznie z czasem działać na korzyść większych graczy z rozbudowaną siecią placówek. To przyspieszy obecny już na rynku trend konsolidacji branży i wchłaniania mniejszych marek przez duże retailowe sieci skutecznie realizujące strategię omnichannel.

