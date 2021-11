Znalazł portfel przed sklepem, teraz odpowie za przywłaszczenie

Policjanci z Korfantowa przedstawili zarzut przywłaszczenia pieniędzy i dokumentów 59-latkowi, który znalazł przed sklepem portfel zostawiony przez klientkę. Jak poinformowała w środę KW Policji w Opolu, mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia.

Policjanci z korfantowskiego komisariatu zostali otrzymali zgłoszenie od 65-letniej kobiety, która zgubiła portfel z pieniędzmi i dokumentami przy pobliskim sklepie spożywczym.

Nieuczciwemu znalazcy przedstawiono zarzut przywłaszczenia mienia i dokumentów, za co grozi do dwóch lat więzienia

Funkcjonariuszom udało się ustalić, że zawierający dokumenty i 500 złotych w gotówce portfel znalazł 59-latek. Gdy odwiedzili go policjanci przyznał się do zabrania znalezionego portfela i poinformował ich, że zdążył już wydać 20 złotych ze znalezionej kwoty. Nieuczciwemu znalazcy przedstawiono zarzut przywłaszczenia mienia i dokumentów, za co grozi do dwóch lat więzienia.

Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przywłaszczenie cudzej rzeczy czy dokumentu jest przestępstwem. W przypadku znalezienia dokumentów lub rzeczy należącej do innej osoby, istnieje obowiązek oddania go właścicielowi lub przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych albo do jednostki Policji.