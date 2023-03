Trwają intensywne prace na budowie Pasażu Grodziskiego - największego parku handlowego w Grodzisku Wielkopolskim. Obiekt jest już w 100% skomercjalizowany, a jego otwarcie planowane jest na listopad 2023 roku.

Trwają intensywne prace na budowie Pasażu Grodziskiego; fot. mat.pras.

Położony przy ul. Fabrycznej 1 Pasaż Grodziski będzie miał ok. 6,5 tys. mkw. GLA, co czyni go największym tego typu obiektem w mieście. Wśród 10 najemców pojawią się marki, które debiutują w Grodzisku Wlkp.

Aldi operatorem spożywczym w Pasażu Grodziskim

- Pasaż Grodziski od początku spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony najemców. Na kilka miesięcy przed otwarciem mamy podpisane wszystkie umowy. Warto podkreślić, że większość najemców po raz pierwszy pojawi się w Grodzisku - komentuje Fabian Eryk Barbarowicz, prezes zarządu Refield, firmy która odpowiada za budowę i komercjalizację obiektu.

Operatorem spożywczym Pasażu Grodziskiego będzie sieć Aldi, która otworzy swój pierwszy i jak na razie jedyny sklep w powiecie grodziskim. Wśród pozostałych najemców są takie marki jak DM, Kaes, Sinsay, CCC, Martes Sport, Dealz, Big Star, KiK i Media Expert. Dla odwiedzających przygotowany zostanie 170 miejsc parkingowych. Na terenie parku planowana jest również stacja ładowania pojazdów elektrycznych.

W najbliższym otoczeniu powstającego obiektu znajduje się restauracja McDonald’s, Lidl oraz sklep PSB Mrówka.

