12 czerwca odbyła się preselekcja do tegorocznej edycji Bocuse d’Or Poland. Komitet Wykonawczy zdecydował, że do finału wejdzie 6 szefów kuchni. Po wielu latach w polskim finale znów zobaczymy kobietę.

Poznaliśmy nazwiska finalistów tegorocznej edycji Bocuse d’Or Poland. / fot. Bocuse d'Or Poland/Facebook

Bocuse d’Or Poland: Znamy nazwiska finalistów tegorocznej edycji

Przed nami kolejna krajowa selekcja, która odbędzie się 9 listopada w Krakowie podczas jubileuszowych 30. Targów HORECA. Droga do finału wymaga od kandydatów sporej determinacji, wielu godzin przygotowań i składa się z dwóch etapów. Pierwszy to aplikacja do konkursu, wyrażenie chęci wystąpienia w nim i uargumentowanie swojej decyzji. Drugim krokiem jest preselekcja, czyli prezentacja swojego kunsztu kulinarnego przed jurorami. I ta weryfikacja, okazuje się, że dla wielu jest najtrudniejsza, gdyż to właśnie dzięki preselekcji otwierają się drzwi do właściwej rozgrywki na najwyższym poziomie, gdzie emocje sięgają zenitu.

W tegorocznej edycji preselekcja odbyła się 12 czerwca w Chefs Atelier by Chefs Culinar. Wszystkie osoby zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie, co wskazuje na ogromy potencjał, wyobraźnię kulinarną i determinację oraz skrupulatne przygotowanie do tej rangi konkursu.

Komitet Wykonawczy w składzie Adam Chrząstowski, Head Chef Akademii Bocuse d’Or Poland oraz szefowie Kurt Scheller, Paweł Kałuski i Michał Markowicz oceniał pracę wszystkich kandydatów z zachowaniem najwyższych standardów i reguł Bocuse d’Or. Po wnikliwej analizie prac wszystkich uczestników Komitet Wykonawczy zdecydował, że do finału zakwalifikowali się (nazwiska podane w kolejności alfabetycznej):

- Małgorzata Kalisz, restauracja Góralska Tradycja, Zakopane

- Michał Koszycki, Rezydencja Bohema, Szczawno Zdrój

- Grzegorz Miśta, Hotel Natura Residence Business & Spa, Siewierz

- Tomasz Soczumski, restauracja Żółty Słoń, Kielce

- Patryk Studziński, Puro Hotel Halicka, Kraków

- Kamil Tłuczek, restauracja Patio Grand Hotel Boutique, Rzeszów

Na uwagę zasługuje fakt, że po wielu latach zobaczymy ponownie w polskim finale kobietę, szefową kuchni, co może być dobrym sygnałem na kolejne edycje dla płci pięknej pracującej w tym zawodzie, a wciąż wahającej się, by przełamać męską dominację w tym prestiżowym konkursie.

Polska selekcja 2023 z pewnością po raz kolejny będzie wielkim wydarzeniem i niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich miłośników haute cuisine, a szóstka kandydatów dostarczy wachlarza emocji i wzruszeń. W jury pojawią się wyjątkowe nazwiska, autorytety polskiej i światowej sceny kulinarnej, w tym szefowie z restauracji oznaczonych trzema i dwoma gwiazdkami Michelin. Dlatego już dziś warto zapisać w kalendarzu datę 9 listopada i zaplanować uczestnictwo w tym wspaniałym wydarzeniu.

Zwycięzca polskiego finału będzie miał niebywałą okazję wystąpić wśród 20 najlepszych szefów kuchni Starego Kontynentu podczas europejskiej selekcji w Trondheim na wiosnę 2024 roku, a tym samym reprezentować Polskę w drodze do Wielkiego Finału w Lyonie.

Organizatorem konkursu jest Akademia Bocuse d’Or Poland i agencja Smarten PR.



Partnerami konkursu są: MOWI Polska, Alpro, Evian, Fine Dine, Churchill 1795, Targi

HORECA, Smarten Public Relation